Ολυμπιακός: Οι «σφυρίχτρες» του Game 2 με Μονακό

Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στα playoffs της EuroLeague, καθώς επικράτησε 91-70 της Μονακό. Αύριο φιλοξενεί και πάλι τη γαλλική ομάδα στο ΣΕΦ, για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς (30/04, 21:00).

Οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία) ορίστηκαν να σφυρίξουν την αναμέτρηση.