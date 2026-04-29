Ολυμπιακός: Οι «σφυρίχτρες» του Game 2 με Μονακό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται ξανά τη Μονακό στο ΣΕΦ για το Game 2  των playoffs της EuroLeague. Ένα 24ωρο πριν το παιχνίδι, η διοργανώτρια έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στα playoffs της EuroLeague, καθώς επικράτησε 91-70 της Μονακό. Αύριο φιλοξενεί και πάλι τη γαλλική ομάδα στο ΣΕΦ, για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς (30/04, 21:00).

Οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία) ορίστηκαν να σφυρίξουν την αναμέτρηση.

