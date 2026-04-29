NBA: Χάνει και τη σειρά με τους Θάντερ ο Ντόντσιτς σε περίπτωση πρόκρισης των Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προηγούνται 3-1 στη σειρά με τους Χιούστον Ρόκετς για τα playoffs του NBA. Οι «λιμνάνθρωποι» αγωνίζονται χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, ο Σλοβένος γκαρντ θα απουσιάσει και από τη σειρά με τους πρωταθλητές του NBA, σε περίπτωση που προκριθεί στα ημιτελικά η ομάδα του Λος Άντζελες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Σαμς Σαράνια:

«Είναι μια αργή διαδικασία στο κομμάτι της αποκατάστασης για τον Λούκα Ντόντσιτς. Η εκτίμηση είναι πως, αν οι Λέικερς καταφέρουν να νικήσουν τους Ρόκετς και να προχωρήσουν, ο Λούκα Ντόντσιτς θα είναι εκτός και για την επόμενη σειρά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμη κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του. Έχει αρχίσει να κάνει περισσότερες κινήσεις στο παρκέ, όπως ανέφερε τις προάλλες ο Ρέντικ, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο να προχωρήσει σε ατομικές προπονήσεις με αντιπάλους (one-on-one) ή να πιέζει πραγματικά τον εαυτό του σε επίπεδο έντασης και κίνησης».