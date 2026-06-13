MVP των τελικών της GBL ο Εβάν Φουρνιέ
Πολυτιμότερος παίκτης των τελικών της GBL αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο γκαρντ να παίζει καθοριστικό ρόλο ώστε ο Ολυμπιακός να κατακτήσει το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-85 του Παναθηναϊκού AKTOR και κατέκτησε τιο 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.
Καλύτερος παίκτης των «ερυθρόλευκων» ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι ο Εβάν Φουρνιέ, με τον γάλλο να πετυχαίνει 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 30:09 λεπτά στο παρκέ.
Παράλληλα, αναδείχθηκε και MVP της σειράς των τελικών, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάπως έτσι μετά το βραβείο του MVP στο Final 4 της EuroLeague, ο Φουρνιέ αποδεικνύει την αξία του και επί ελληνικού εδάφους, προσθέτοντας ένα ακόμη ατομικό βραβείο στην τροπαιοθήκη του.
Αναλυτικά οι αριθμοί του Φουρνιέ στους τελικούς ανά παιχνίδι:
Game 5: 22 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ
Game 4: 29 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ
Game 3: 28 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ
Game 2: 15 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ
Game 1: 20 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ