MVP των τελικών της GBL ο Εβάν Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-85 του Παναθηναϊκού AKTOR και κατέκτησε τιο 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Καλύτερος παίκτης των «ερυθρόλευκων» ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι ο Εβάν Φουρνιέ, με τον γάλλο να πετυχαίνει 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 30:09 λεπτά στο παρκέ.

Παράλληλα, αναδείχθηκε και MVP της σειράς των τελικών, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάπως έτσι μετά το βραβείο του MVP στο Final 4 της EuroLeague, ο Φουρνιέ αποδεικνύει την αξία του και επί ελληνικού εδάφους, προσθέτοντας ένα ακόμη ατομικό βραβείο στην τροπαιοθήκη του.

Αναλυτικά οι αριθμοί του Φουρνιέ στους τελικούς ανά παιχνίδι:

Game 5: 22 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ

Game 4: 29 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ

Game 3: 28 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ

Game 2: 15 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ

Game 1: 20 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ