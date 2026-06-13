Γιαννακόπουλος: «Είδαν πλέον και οι τυφλοί - Αξίζατε να είστε πρωταθλητές»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά το τέλος του επεισοδιακού Game 5 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR τοποθετήθηκε για όσα έγιναν στο ΣΕΦ.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» πήρε θέση για ό,τι διαδραματίστηκε στο Φάληρο και μεταξύ άλλων αναφέρε ότι είδαν και οι τυφλοί.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Η μισή ομάδα τραυματίες. Όσοι έχουν είναι είναι με χαλασμένα μυαλά από αυτά που ζουν και αντί να είναι πρωταθλητές και ήδη διακοπές πάνε να αγωνιστούν σε άνισο αγώνα.

Καταφέραμε τελικά ακόμα και έτσι να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν και να δουν πλέον και οι τυφλοί.

Εγώ, όπως θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού πιστεύουμε ότι αξίζατε να είστε πρωταθλητές. Μπράβο».