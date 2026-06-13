Φουρνιέ: «Σπουδαία χρονιά για όλους, θα ταξιδέψω στα νησιά και θα απολαύσω το καλοκαίρι μου»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-85 του Παναθηναϊκού AKTOR στο Game 5 των τελικών της GBL και πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα και συνολικά το 16ο της ιστορίας του.

Σε δηλώσεις του λίγο μετά το παιχνίδι, ο MVP των τελικών, Εβάν Φουρνιέ έκανε τον τελικό απολογισμό της χρονιάς, ενώ αναφέρθηκε και στα πλάνα που έχει κάνει ενόψει καλοκαιριού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Είμαι χαρούμενος που τελειώνουμε έτσι τη σεζόν, με τους δύο μεγάλους τίτλους. Ήταν μια σπουδαία χρονιά για όλους. Τώρα θα το διασκεδάσω για λίγο. Θα ταξιδέψω στα νησιά για αρχή και θα απολαύσω το καλοκαίρι μου.

Δώσαμε ό,τι είχαμε με την Ευρωλίγκα. Τώρα, ήταν δύσκολο πνευματικά να κάνουμε την ίδια δουλειά απέναντι σε έναν σκληρό αντίπαλο, όπως ο Παναθηναϊκός».