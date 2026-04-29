NBA: Μία νίκη μακριά από την πρόκριση οι Νικς με Μπράνσον «φωτιά», 126-97 τους Χοκς

Οι Νιου Γιορκ Νικς επικράτησαν εύκολα 126-97 των Ατλάντα Χοκς και πήραν το προβάδισμα (3-2) στη σειρά για τα playoffs του NBA. Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρίσκεται μόλις μία νίκη μακριά από τα ημιτελικά της Ανατολής.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν σε δαιμονιώδη φόρμα, πετυχαίνοντας 39 πόντους και μοιράζοντας 8 ασίστ. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε σημαντική βοήθεια τόσο από τον Καρλ-Άντονι Τάουνς, με 16 πόντους και 14 ριμπάουντ, όσο και από τον Όου Τζι Ανουνόμπι με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των ηττημένων, ο Τζέιλεν Τζόνσον έκανε double-double με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Ντισόν Ντάνιελς πέτυχε 17 πόντους και οι Ονιέκα Οκόνγκου και Νίκεϊλ Αλεξάντερ-Γουόκερ από 16 ο καθένας.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-22, 64-48, 90-72, 126-97

Νικς: Ανουνόμπι 17, Χαρτ 9, Τάουνς 16, Μπρίτζες 7, Μπράνσον 39, ΜακΜπράιντ, Ρόμπινσον 7, Κλάρκσον 9, Αλβαράδο 12, Σάμετ, Κόλεκ, Χιουκπόρτι, Σότσαν 10, Νταντιέ

Χοκς: Ντάνιελς 17, Τζόνσον 18, Οκόνγκου 16, Αλεξάντερ-Γουόκερ 16, ΜακΚόλουμ 6, Κουμίνγκα 13, Βίντσνετ 6, Μπράντλεϊ, Κίσπερτ, Γκουεγιέ, Χιλντ 5, Γουάλας