Απίστευτη ατμόσφαιρα στο T-Center: «Εγώ θα σ' αγαπώ και μην σε νοιάζει» (pics&vid)

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αποθέωσε την ομάδα του στο «T-Center» μετά το τέλος του πέμπτου τελικού της GBL.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού», που παρακολούθησαν την αναμέτρηση μέσω γιγαντοοθόνης, εξέφρασαν τη στήριξή τους στον σύλλογο του αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που κατέβαλαν σε όλη τη διάρκεια της σειράς και που με το έτσι θέλω έχασαν το πρωτάθλημα!

Παράλληλα, οι οπαδοί των «πρασίνων» δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, ανάβοντας καπνογόνα και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ομάδας.

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