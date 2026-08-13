Ηρακλής: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέδρο Μαρκές

Συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν στη Stoiximan Super League ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέδρο Μαρκές. Ο 28χρονος Πορτογάλος επιθετικός έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στη Σπόρτινγκ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στις Ζιλ Βιθέντε, Φαμαλικάο και Ναϊμέγκεν.

Ο Μαρκές διαθέτει και εμπειρία από το κυπριακό πρωτάθλημα, καθώς την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού, σημειώνοντας 11 γκολ. Ο Πορτογάλος φορ έμεινε ελεύθερος από τον κυπριακό σύλλογο, καθώς οι δύο πλευρές δεν ανανέωσαν τη συνεργασία τους, γεγονός που επέτρεψε στον Ηρακλή να κινηθεί άμεσα για την απόκτησή του.

Συνολικά, στην επαγγελματική του καριέρα μετρά 220 επίσημες συμμετοχές και 80 γκολ, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας U20.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού Pedro Marques.

Ο Pedro David Rosendo Marques γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1998 στη Λισαβόνα, έχει ύψος 1,81 μ. και αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Sporting CP, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Gil Vicente, Famalicão, NEC Nijmegen και Apollon Limassol, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Πορτογαλίας, της Ολλανδίας και της Κύπρου.

Στην καριέρα του μετρά περισσότερες από 220 επίσημες συμμετοχές και 80 γκολ, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με την U20 της Πορτογαλίας.

Ο Pedro έρχεται στον ΗΡΑΚΛΗ για να ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή κρούσης της ομάδας μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Pedro, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλά γκολ με τα κυανόλευκα!».