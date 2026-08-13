Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. πεταλούδα η Ντουντουνάκη, στον τελικό μαζί με Δαμασιώτη

Το μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ που έψαχνε εδώ και πέντε χρόνια, πέτυχε η Αννα Ντουντουνάκη στον ημιτελικό των 100μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης του Παρισιού.

Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. πεταλούδα η Ντουντουνάκη, στον τελικό μαζί με Δαμασιώτη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 31χρονη κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού πέτυχε ένα εκπληκτικό 56.99 στη δεύτερη σειρά, τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στο σύνολο, πίσω από την -κάτοχο του τίτλου- Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο, η οποία ισοφάρισε το ρεκόρ αγώνων της Σάρα Σιέστρεμ με 55.89 και τη Γερμανίδα Αντζελίνα Κέλερ (56.79).

Το προηγούμενο ρεκόρ της Ντουντουνάκη ήταν 57.25 και το είχε πετύχει στις 25 Ιουλίου 2021, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, πάλι στον ημιτελικό (τότε όμως είχε μείνει για μία θέση εκτός τελικού).

Στον αυριανό (14/8, 19:30) τελικό των 100μ. πεταλούδα θα υπάρχει και δεύτερη ελληνική συμμετοχή, καθώς η Γεωργία Δαμασιώτη με 57.87 κατέλαβε την όγδοη θέση και προκρίθηκε. Οι υπόλοιπες φιναλίστ θα είναι η Ρωσίδα (ουδέτερη) Ντάρια Κλεπίκοβα (57.30), η Βρετανή Κιάνα ΜακΙνες (57.31), η Σλοβάκα Ταμάρα Ποτότσκα (57.37) και η Λευκορωσίδα (επίσης ουδέτερη) Αναστασίγια Κουλιάσοβα (57.63).

COMMENTS
LATEST NEWS
21:40 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των φιλικών

21:15 EUROPA LEAGUE

LIVE Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ

20:59 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Στο κολεγιακό των ΗΠΑ ο Πουρλίδας

20:35 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Νέα πρόκριση για τον Χρήστου - Πότε είναι ο τελικός των 50 μέτρων ύπτιο

20:26 EUROPA LEAGUE

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λίσι για τη μάχη του Europa League

20:09 ONSPORTS

Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. πεταλούδα η Ντουντουνάκη, στον τελικό μαζί με Δαμασιώτη

19:58 CONFERENCE LEAGUE

LIVE Μπεσίκτας - Χράντετς Κράλοβε: Μαθαίνει αντίπαλο ο Παναθηναϊκός

19:45 EUROLEAGUE

«Αγριεμένος» ο Λεσόρ δύο εβδομάδες πριν την προετοιμασία

19:29 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέδρο Μαρκές

19:10 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ραγδαίες εξελίξεις - Ραντεβού Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ

18:44 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές - All in για Πουέρτα

18:23 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Στίβου: Στον τελικό του ακοντισμού ο Δημήτρης Τσίτσος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας