Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λίσι για τη μάχη του Europa League

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες (21:30, OPEN) για τη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά την ήττα στην Τούμπα, θέλει να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 και σε αυτή την προσπάθεια θα έχει και τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Συγκεκριμένα, ο Γίρι Παβλένκα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, ο Μπάμπα με τον Κένι στα άκρα της άμυνας και οι Μιχαηλίδης, Ελουστόντο στα στόπερ.

Στον άξονα ξεκινούν ο Σανταμαρία με τον Ζαφείρη και μπροστά τους ο Κωνσταντέλιας, που πήγε σήμερα στις Βρυξέλλες. Στα «φτερά» της επίθεσης είναι ο Τάισον με τον Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Μύθου.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Κένι, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Μύθου.