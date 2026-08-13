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Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λίσι για τη μάχη του Europa League

Δείτε τις επιλογές του Αλέσιο Λίσι για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λίσι για τη μάχη του Europa League
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Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες (21:30, OPEN) για τη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά την ήττα στην Τούμπα, θέλει να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 και σε αυτή την προσπάθεια θα έχει και τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Συγκεκριμένα, ο Γίρι Παβλένκα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, ο Μπάμπα με τον Κένι στα άκρα της άμυνας και οι Μιχαηλίδης, Ελουστόντο στα στόπερ.

Στον άξονα ξεκινούν ο Σανταμαρία με τον Ζαφείρη και μπροστά τους ο Κωνσταντέλιας, που πήγε σήμερα στις Βρυξέλλες. Στα «φτερά» της επίθεσης είναι ο Τάισον με τον Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Μύθου.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Κένι, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Μύθου.

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