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Άρης: Στο κολεγιακό των ΗΠΑ ο Πουρλίδας

Ο νεαρός άσος μετακομίζει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού όπου και θα αγωνιστεί στο Νορθ Καρολάινα. 

Άρης: Στο κολεγιακό των ΗΠΑ ο Πουρλίδας
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Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βασίλης Πουρλίδας. Ο νεαρός καλαθοσφαιριστής την προσεχή σεζόν θα φοιτήσει και θα αγωνιστεί στο Νορθ Καρολάινα Α&Τ Στέιτ.

Γεννημένος στις 23 Μαΐου του 2007 και με ύψος 1,95μ. ο νεαρός Έλληνας γκαρντ θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στις ΗΠΑ. Ο Άρης, ωστόσο, δείχνοντας την πίστη του στο ταλέντο του Πουρλίδα, διατηρεί και θα έχει τα δικαιώματα του αθλητή, όταν εκείνος επιστρέψει από την Αμερική.

Υπενθυμίζεται πως το περασμένο καλοκαίρι, ο Πουρλίδας είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Άρη, προερχόμενος από τον Ζαφειράκη Νάουσας.

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