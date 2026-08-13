Άρης: Στο κολεγιακό των ΗΠΑ ο Πουρλίδας

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βασίλης Πουρλίδας. Ο νεαρός καλαθοσφαιριστής την προσεχή σεζόν θα φοιτήσει και θα αγωνιστεί στο Νορθ Καρολάινα Α&Τ Στέιτ.

Γεννημένος στις 23 Μαΐου του 2007 και με ύψος 1,95μ. ο νεαρός Έλληνας γκαρντ θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στις ΗΠΑ. Ο Άρης, ωστόσο, δείχνοντας την πίστη του στο ταλέντο του Πουρλίδα, διατηρεί και θα έχει τα δικαιώματα του αθλητή, όταν εκείνος επιστρέψει από την Αμερική.

Υπενθυμίζεται πως το περασμένο καλοκαίρι, ο Πουρλίδας είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Άρη, προερχόμενος από τον Ζαφειράκη Νάουσας.