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Ολυμπιακός: Ραγδαίες εξελίξεις - Ραντεβού Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ

Ορίστηκε για την Παρασκευή (14/8) το ραντεβού των Βαγγέλη Μαρινάκη και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από το οποίο θα προκύψουν οριστικές αποφάσεις.

Ολυμπιακός: Ραγδαίες εξελίξεις - Ραντεβού Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ
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Ο Ολυμπιακός περνάει μια καλοκαιρινή κρίση, μετά τον αποκλεισμό στα προκριματικά του Champions League από τη Ναϊμέγκεν και φαίνεται πως βρίσκεται προ σημαντικών αλλαγών.

Ήδη τα σενάρια για το μέλλον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά και στην Ισπανία κάνουν λόγο για δύο βασικούς υποψήφιους αντικαταστάτες.

Σε αυτό το πλαίσιο οι πληροφορίες αναφέρουν πως ορίστηκε για την Παρασκευή (13/8) συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στην οποία θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τον μέλλον του Βάσκου τεχνικού.

Η δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League και κυρίως την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα κόντρα στη Ναϊμέγκεν είναι δεδομένη και στη συνάντηση που θα γίνει θα αναλυθούν όλα τα δεδομένα, ώστε να βρεθούν τα αίτια και να αποφασισθεί η καλύτερη λύση προκειμένου να βγουν οι ερυθρόλευκοι από αυτή την κατάσταση.

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