«Αγριεμένος» ο Λεσόρ δύο εβδομάδες πριν την προετοιμασία

Ο Ματίας Λεσόρ άφησε πίσω του το σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε για πολλούς μήνες. Ο κορυφαίος σέντερ της EuroLeague έκανε μια… στάση λόγω ατυχίας, όμως τώρα είναι έτοιμος να λάμψει ξανά. Και αποφασισμένος.

Πριν ένα μήνα περίπου, έκανε καθαρισμό στον αγκώνα του και ήδη έχει μπει στο γήπεδο, αρχίζοντας να δουλεύει ατομικά στην περίοδο των διακοπών του. Προκειμένου να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, μόλις αρχίσει η προετοιμασία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Λεσόρ ανέβασε μια ιστορία στα social, από τη δουλειά που κάνει στις τελευταίες μέρες ξεκούρασης του. Ο Γάλλος είναι «διψασμένος» και του δίνει έξτρα κίνητρο η δεύτερη συνεργασία που θα έχει με τον Ομπράντοβιτς, τον οποίο έχει σε τεράστια εκτίμηση, θεωρώντας πως του… εκτόξευσε την καριέρα.