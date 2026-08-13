Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Νέα πρόκριση για τον Χρήστου - Πότε είναι ο τελικός των 50 μέτρων ύπτιο

Το «παρών» σε ακόμη έναν τελικό μεγάλης διοργάνωσης θα δώσει ο Απόστολος Χρήστου, αυτή τη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Νέα πρόκριση για τον Χρήστου - Πότε είναι ο τελικός των 50 μέτρων ύπτιο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο σπουδαίος Ελληνας κολυμβητής σημείωσε χρόνο 24.44 στα ημιτελικά των 50μ. ύπτιο και προκρίθηκε ως έβδομος στον τελικό της Παρασκευής (14/8, 20:51).

Για να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, που κατέχει από τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις ή ακόμη και για να ανέβει στο βάθρο, ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης θα πρέπει να κάνει μεγάλη υπέρβαση, αφού το επίπεδο είναι πολύ ανεβασμένο.

Οι Ρώσοι Πάβελ Σαμουσένκο και Κλιμέντ Κολεσνίκοφ βάζουν ψηλά τον πήχη με 24.03 και 24.14 αντίστοιχα, ενώ από κοντά τους ακολουθεί ο Τσέχος Μίροσλαβ Κνέντλα, που έκανε 24.20.

Προκρίθηκαν επίσης ο Ισραηλινός Τομέρ Γιάκοβ Σούστερ με 24.36, ο Ισπανός Ιβάν Μαρτίνεθ με 24.40, ο Γάλλος Γιοάν Εντόι-Μπρουάρ με 24.43 και, μόλις και μετά βίας, ο Ιταλός Τόμας Τσέκον με 24.45.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:40 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των φιλικών

21:15 EUROPA LEAGUE

LIVE Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ

20:59 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Στο κολεγιακό των ΗΠΑ ο Πουρλίδας

20:35 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Νέα πρόκριση για τον Χρήστου - Πότε είναι ο τελικός των 50 μέτρων ύπτιο

20:26 EUROPA LEAGUE

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λίσι για τη μάχη του Europa League

20:09 ONSPORTS

Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. πεταλούδα η Ντουντουνάκη, στον τελικό μαζί με Δαμασιώτη

19:58 CONFERENCE LEAGUE

LIVE Μπεσίκτας - Χράντετς Κράλοβε: Μαθαίνει αντίπαλο ο Παναθηναϊκός

19:45 EUROLEAGUE

«Αγριεμένος» ο Λεσόρ δύο εβδομάδες πριν την προετοιμασία

19:29 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέδρο Μαρκές

19:10 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ραγδαίες εξελίξεις - Ραντεβού Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ

18:44 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές - All in για Πουέρτα

18:23 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Στίβου: Στον τελικό του ακοντισμού ο Δημήτρης Τσίτσος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας