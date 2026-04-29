NBA: Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Τρέιλ Μπλέιζερς και πέρασαν στα ημιτελικά της Δύσης μετά από 9 χρόνια

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν 114-95 των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς στο Game 5 της σειράς, έκαναν το 4-1 και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της δυτικής περιφέρειας μετά από 9 χρόνια (2017)!

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν την τέταρτη νίκη στη σειρά με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (114-95) και πέρασαν στα ημιτελικά μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια.

Ο Βικτόρ Γουεμπανιάμα πέτυχε double-double με 17 πόντους και 14 ριμπάουντ. Οι Ντι’Άρον Φοξ και Ντίλαν Χάρπερ είχαν σημαντική παρουσία με 21 και 17 πόντους αντίστοιχα. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Ντένι Άβντιγια με 22 πόντους, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό ώστε να μείνει «ζωντανό» το Πόρτλαντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-24, 65-45, 86-65, 114-95

Τα στατιστικά της αναμέτρησης:

Σπερς: Βάσελ 10, Σαμπέιν 19, Γουεμπανιάμα 17, Φοξ 21, Καστλ 15, Κορνέτ 5, Τζόνσον 7, Χάρπερ 17, Μπαρνς 3, Γουότερς, Μπράιαντ, Ολίνικ, ΜακΛάφλιν, Μπιγιόμπο

Μπλέιζερς: Άβντιγια 22, Καμαρά 7, Κλίνγκαν 10, Χέντερσον 5, Χόλιντεϊ 8, Γκραντ 12, Τάιμπουλ 2, Γουίλιαμς 11, Σισοκό 11, Σαρπ 5, Κρέιτσι 2, Μάρεϊ, Γιανγκ, Γουέσλι

