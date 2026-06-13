Formula 1: Pole position στη Βαρκελώνη για τον Ράσελ

Η σχεδόν κυριαρχία της Mercedes στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1, συνεχίστηκε και στις κατατακτήριες δοκιμές του grand prix της Βαρκελώνης. Ο Βρετανός Τζορτζ Ράσελ, ήταν αυτός που πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο και εξασφάλισε την pole position του Κυριακάτικου (14/6) αγώνα, για τρίτη φορά στην τρέχουσα σεζόν, όπου η Mercedes έχει το απόλυτο 7/7. Ο Λιούις Χάμιλτον με έναν εξαιρετικό τελευταίο γύρο κατόρθωσε να φέρει τη Ferrari στην πρώτη σειρά εκκίνησης, αφήνοντας πίσω του τον Ιταλό Κίμι Αντονέλι, πρωτοπόρο της βαθμολογίας και νικητή των πέντε τελευταίων αγώνων.

Στο ξεκίνημα του τελευταίου σκέλους των δοκιμαστικών, ο Σαρλ Λεκλέρκ είχε έξοδο, η Ferrari του Μονεγάσκου κατέληξε στις μπαριέρες και υπήρξε διακοπή λίγων λεπτών, ενώ ο Μονεγάσκος δεν «έγραψε» χρόνο στο Q3 και θα εκκινήσει από τη δέκατη θέση.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών:

1. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes)

2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari)

3. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes)

4. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren)

5. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull)

6. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull)

7. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren)

8. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls)

9. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Audi)

10. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari)