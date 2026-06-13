Formula 1: Pole position στη Βαρκελώνη για τον Ράσελ

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes θα εκκινήσει πρώτος στο grand prix της Καταλονίας – Δίπλα του ο Χάμιλτον με Ferrari. 

Formula 1: Pole position στη Βαρκελώνη για τον Ράσελ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σχεδόν κυριαρχία της Mercedes στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1, συνεχίστηκε και στις κατατακτήριες δοκιμές του grand prix της Βαρκελώνης. Ο Βρετανός Τζορτζ Ράσελ, ήταν αυτός που πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο και εξασφάλισε την pole position του Κυριακάτικου (14/6) αγώνα, για τρίτη φορά στην τρέχουσα σεζόν, όπου η Mercedes έχει το απόλυτο 7/7. Ο Λιούις Χάμιλτον με έναν εξαιρετικό τελευταίο γύρο κατόρθωσε να φέρει τη Ferrari στην πρώτη σειρά εκκίνησης, αφήνοντας πίσω του τον Ιταλό Κίμι Αντονέλι, πρωτοπόρο της βαθμολογίας και νικητή των πέντε τελευταίων αγώνων.

Στο ξεκίνημα του τελευταίου σκέλους των δοκιμαστικών, ο Σαρλ Λεκλέρκ είχε έξοδο, η Ferrari του Μονεγάσκου κατέληξε στις μπαριέρες και υπήρξε διακοπή λίγων λεπτών, ενώ ο Μονεγάσκος δεν «έγραψε» χρόνο στο Q3 και θα εκκινήσει από τη δέκατη θέση.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών:

1. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes)

2. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari)

3. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes)

4. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren)

5. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull)

6. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull)

7. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren)

8. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls)

9. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Audi)

10. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari)

COMMENTS
LATEST NEWS
20:23 GREEK BASKET LEAGUE

Ξέσπασε ο Αταμάν στην κάμερα της ΕΡΤ: «Τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ»

20:21 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Τριάδα... φωτιά και πρωταθλητής ο Ολυμπιακός

20:20 GREEK BASKET LEAGUE

Καταγγελία Παναθηναϊκού: «Ο Τζόουνς έχει χτυπήσει με γροθιά τον Ναν»

20:14 SUPER LEAGUE

«Καρφιά» Λεβαδειακού για Παπαδόπουλο και την αρχική συμφωνία για ανανέωση

20:12 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Η Χρυσή Βίβλος μετά το 16ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού

19:40 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Βρέθηκε μέρος από τον κλεμμένο εξοπλισμό της Αγγλίας

19:39 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Καθάρισαν» ξανά τον Ναν με ανύπαρκτο φάουλ και τεχνική ποινή! (vids)

19:33 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία με βίντεο του Σογιούνσου να καπνίζει

19:26 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Βεζένκοφ έκανε flopping - Έπιασε από τον λαιμό τον Ναν ο Τζόουνς!

19:06 AUTO MOTO

Formula 1: Pole position στη Βαρκελώνη για τον Ράσελ

19:03 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Όμορφη στιγμή με Λεσόρ και Φουρνιέ

18:34 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Νευρίασε ο Γουόρντ κατά την αλλαγή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας