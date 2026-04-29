Παναθηναϊκός: Sold out ο τρίτος τελικός με τον ΠΑΟΚ για τη Volley League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του «Μετς» (4/5,17:30), για τον τρίτο τελικό της Volley League Ανδρών.

Λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι, οι πράσινοι ανακοίνωσαν sold-out για την αναμέτρηση κόντρα στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πρασίνων»:

«Ο κόσμος του Παναθηναϊκού εξάντλησε τα εισιτήρια του αγώνα με τον «δικέφαλο του Βορρά» για τον τρίτο τελικό της Volleyleague ανδρών.

Κατάμεστο θα είναι το κλειστό του Μετς στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα 4 Μαϊου και οι «λεβέντες με καρδιά» του Δημήτρη Ανδρεόπουλου θα έχουν σε ένα ακόμα ματς τη συγκλονιστική συμπαράσταση των φιλάθλων τους».