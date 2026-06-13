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GBL: Η Χρυσή Βίβλος μετά το 16ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού

Δείτε πως διαμορφώνεται η Χρυσή Βίβλος της GBL μετά την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό.

GBL: Η Χρυσή Βίβλος μετά το 16ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού
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Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού AKTOR στο Game 5 της σειράς των τελικών της GBL και πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα και 16ο συνολικά της ιστορίας του.

Οι «πράσινοι» από την άλλη εξακολουθούν να έχουν τη μερίδα του λέοντος στην Ελλάδα με 40 συνολικά πρωταθλήματα, ενώ ο Άρης βρίσκεται στην 3η θέση με 10 κατακτήσεις.

Οι τίτλοι ανά ομάδα

Παναθηναϊκός (40): (1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977,1980, 1981, 1982, 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024)

Ολυμπιακός (16): (1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025, 2026)

Άρης (10): (1930, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991)

ΑΕΚ (8): (1958, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 2002) Πανελλήνιος (6): (1929, 1939, 1940, 1953, 1955, 1957)

Ηρακλής (2): (1928, 1935)

ΠΑΟΚ (2): (1959, 1992)

Νήαρ Ηστ (1): (1936)

Πανεπιστήμιο Αθηνών (1): (1937)

Η Χρυσή Βίβλος της GBL

1927/28: Ηρακλής

1928/29: Πανελλήνιος

1929/30: Άρης

1931/34: Δεν έγινε

1934/35: Ηρακλής

1935/36: Νήαρ Ηστ

1936/37: Πανεπιστήμιο Αθηνών

1937/38: Δεν έγινε

1938/39: Πανελλήνιος

1939/40: Πανελλήνιος

1941/45: Δεν έγινε

1945/46: Παναθηναϊκός

1946/47: Παναθηναϊκός

1947/48: Δεν έγινε

1948/49: Ολυμπιακός

1949/50: Παναθηναϊκός

1950/51: Παναθηναϊκός

1951/52: Δεν έγινε

1952/53: Πανελλήνιος

1953/54: Παναθηναϊκός

1954/55: Πανελλήνιος

1955/56: Δεν έγινε

1956/57: Πανελλήνιος

1957/58: ΑΕΚ

1958/59: ΠΑΟΚ

1959/60: Ολυμπιακός

1960/61: Παναθηναϊκός

1961/62: Παναθηναϊκός

1962/63: ΑΕΚ

1963/64: ΑΕΚ

1964/65: ΑΕΚ

1965/66: ΑΕΚ

1966/67: Παναθηναϊκός

1967/68: ΑΕΚ

1968/69: Παναθηναϊκός

1969/70: ΑΕΚ

1970/71: Παναθηναϊκός

1971/72: Παναθηναϊκός

1972/73: Παναθηναϊκός

1973/74: Παναθηναϊκός

1974/75: Παναθηναϊκός

1975/76: Ολυμπιακός

1976/77: Παναθηναϊκός

1977/78: Ολυμπιακός

1978/79: Άρης

1979/80: Παναθηναϊκός

1980/81: Παναθηναϊκός

1981/82: Παναθηναϊκός

1982/83: Άρης

1983/84: Παναθηναϊκός

1984/85: Άρης

1985/86: Άρης

1986/87: Άρης

1987/88: Άρης

1988/89: Άρης

1989/90: Άρης

1990/91: Άρης

1991/92: ΠΑΟΚ

1992/93: Ολυμπιακός

1993/94: Ολυμπιακός

1994/95: Ολυμπιακός

1995/96: Ολυμπιακός

1996/97: Ολυμπιακός

1997/98: Παναθηναϊκός

1998/99: Παναθηναϊκός

1999/00: Παναθηναϊκός

2000/01: Παναθηναϊκός

2001/02: ΑΕΚ

2002/03: Παναθηναϊκός

2003/04: Παναθηναϊκός

2004/05: Παναθηναϊκός

2005/06: Παναθηναϊκός

2006/07: Παναθηναϊκός

2007/08: Παναθηναϊκός

2008/09: Παναθηναϊκός

2009/10: Παναθηναϊκός

2010/11: Παναθηναϊκός

2011/12: Ολυμπιακός

2012/13: Παναθηναϊκός

2013/14: Παναθηναϊκός

2014/15: Ολυμπιακός

2015/16: Ολυμπιακός

2016/17: Παναθηναϊκός

2017/18: Παναθηναϊκός

2018/19: Παναθηναϊκός

2019/20: Παναθηναϊκός

2020/21: Παναθηναϊκός

2021/22: Ολυμπιακός

2022/23: Ολυμπιακός

2023/24: Παναθηναϊκός

2024/25: Ολυμπιακός

2025/26: Ολυμπιακός

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