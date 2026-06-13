Μουντιάλ 2026: Βρέθηκε μέρος από τον κλεμμένο εξοπλισμό της Αγγλίας

Ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις της Εθνικής Αγγλίας, καθώς η περιπέτεια με τον κλεμμένο εξοπλισμό της ομάδας στο Κάνσας Σίτι είχε αίσιο τέλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Όρνσταϊν, τα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από όχημα της αποστολής εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στις αρμόδιες αρχές. Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού αφορούσε ποδοσφαιρικά παπούτσια και προπονητικό υλικό, απαραίτητα για την προετοιμασία της ομάδας ενόψει της έναρξης της διοργάνωσης.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της αποστολής στο «Swope Soccer Village» του Κάνσας Σίτι, όταν μέλη του επιτελείου της Αγγλικής Ομοσπονδίας ετοίμαζαν τις εγκαταστάσεις και άγνωστοι αφαίρεσαν αντικείμενα από βαν που δεν είχε ακόμη εκφορτωθεί.

Η αστυνομία του Κάνσας Σίτι επιβεβαίωσε ότι διεξάγει έρευνα για την υπόθεση, ενώ δύο ύποπτοι έχουν ήδη συλληφθεί και παραμένουν υπό κράτηση. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.