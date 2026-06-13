Μουντιάλ 2026: Αναστάτωση στην Αγγλία, έκλεψαν τον εξοπλισμό της - Δύο συλλήψεις

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας έπεσε θύμα κλοπής του εξοπλισμού προπόνησης, λίγο πριν την άφιξή της στο Κάνσας και την πρώτη της προπόνηση εκεί.

Μουντιάλ 2026: Αναστάτωση στην Αγγλία, έκλεψαν τον εξοπλισμό της - Δύο συλλήψεις
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Αναστάτωση προκλήθηκε στην εθνική Αγγλίας από κλοπή εξοπλισμού πριν από την άφιξη της ομάδας το Σάββατο στην προπονητική της βάση στο Κάνσας Σίτι, ανέφεραν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το BBC, μπάλες και παπούτσια ήταν μεταξύ εκείνων που κλάπηκαν από οχήματα που παραβιάστηκαν κατά τη μεταφορά εξοπλισμού στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, το Swope Soccer Village.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό, αλλά δεν ήταν σε θέση να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Διερευνούμε μια πιθανή κλοπή εξοπλισμού από ένα όχημα της ομάδας που έφτασε στο Κάνσας Σίτι με αντικείμενα που έλειπαν», ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα του Κάνσας Σίτι στο Μιζούρι στην εφημερίδα «Daily Mail».

Σύμφωνα με το BBC, δύο άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με το περιστατικό.

Η ομάδα της Αγγλίας του Τόμας Τούχελ έχει προγραμματιστεί να προπονηθεί για πρώτη φορά στο Swope Soccer Village σήμερα (13/6), έχοντας αναχωρήσει από το προπονητικό της κέντρο στη Φλόριντα.

Θα ξεκινήσει τη διαδρομή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Κροατίας την Τετάρτη (17/6), πριν αντιμετωπίσουν την Γκάνα και τον Παναμά στον 12ο όμιλο.

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