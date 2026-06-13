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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Καθάρισαν» ξανά τον Ναν με ανύπαρκτο φάουλ και τεχνική ποινή! (vids)

Για άλλη μια φορά ο Κέντρικ Ναν πήγε στον πάγκο με το έτσι θέλω.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Καθάρισαν» ξανά τον Ναν με ανύπαρκτο φάουλ και τεχνική ποινή! (vids)
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Πράγματα πέρα από κάθε φαντασία ξανά στο ΣΕΦ, με τους «γκρι» να τελειώνουν με το έτσι θέλω τον Κέντρικ Ναν από το Game 5 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού μάζεψε τέταρτο φάουλ και τεχνική ποινή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να φέρει ευθύνη σε καμία από τις δύο φάσεις!

Αρχικά μάρκαρε κανονικότατα τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος κάνει ξεκάθαρο flopping, ενώ στη συνέχεια δέχεται τεχνική ποινή επειδή δεν έκατσε να τον πιάσει ο Τζόουνς από τον λαιμό καλύτερα.

Δείτε τις φάσεις

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