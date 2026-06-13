Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Καθάρισαν» ξανά τον Ναν με ανύπαρκτο φάουλ και τεχνική ποινή! (vids)
Για άλλη μια φορά ο Κέντρικ Ναν πήγε στον πάγκο με το έτσι θέλω.
Πράγματα πέρα από κάθε φαντασία ξανά στο ΣΕΦ, με τους «γκρι» να τελειώνουν με το έτσι θέλω τον Κέντρικ Ναν από το Game 5 απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού μάζεψε τέταρτο φάουλ και τεχνική ποινή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να φέρει ευθύνη σε καμία από τις δύο φάσεις!
Αρχικά μάρκαρε κανονικότατα τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος κάνει ξεκάθαρο flopping, ενώ στη συνέχεια δέχεται τεχνική ποινή επειδή δεν έκατσε να τον πιάσει ο Τζόουνς από τον λαιμό καλύτερα.
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21:45 MUNDIAL