· Τουρκία

Μουντιάλ 2026: Έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία με βίντεο του Σογιούνσου να καπνίζει

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο Τσαγκλάρ Σογιουνσού να καπνίζει μαζί με συμπαίκτες του.

Μουντιάλ 2026: Έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία με βίντεο του Σογιούνσου να καπνίζει
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Η Εθνική Τουρκίας βρίσκεται στην Αριζόνα, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης. Ωστόσο, ένα στιγμιότυπο που έγινε viral έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον από το αγωνιστικό κομμάτι.

Στο συγκεκριμένο βίντεο εμφανίζεται ομάδα παικτών να συζητά σε χαλαρό κλίμα, με χρήστες των social media να υποστηρίζουν ότι δύο εξ αυτών καπνίζουν. Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να διακρίνονται είναι και ο κεντρικός αμυντικός της Φενέρμπαχτσε, Τσαγκλάρ Σογιουνσού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια τοποθέτηση από την Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βιτσέντσο Μοντέλα ή τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, με το θέμα να παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας στη γειτονική χώρα.

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