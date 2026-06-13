«Καρφιά» Λεβαδειακού για Παπαδόπουλο και την αρχική συμφωνία για ανανέωση

«Καυστική» ανακοίνωση για τον μέχρι πρότινος προπονητή του εξέδωσε ο Λεβαδειακός, βάζοντας στο... στόχαστρο τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Συγκεκριμένα οι Βοιωτοί αναφέρουν ότι υπήρξε «προφορική συμφωνία "κυρίων"» με τον έμπειρο προπονητή και πως ο Έλληνας τεχνικός διαβεβαίωνε ότι δεν θα φύγει από τον σύλλογο.

Κάτι τέτοια σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας φέρεται να μην ισχύει, καθώς ο εκπρόσωπος του Παπαδόπουλου ενημέρωσε τον Λεβαδειακό ότι συμφώνησε με τον ΑΠΟΕΛ.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, η ΠΑΕ Λεβαδειακός είχε καταλήξει σε προφορική συμφωνία "κυρίων" με τον κ. Νίκο Παπαδόπουλο, που αφορούσε τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και τις οικονομικές απολαβές του για τη συνέχιση της συνεργασίας μας.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας μας, κ.Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, κόντρα τις διαβεβαιώσεις του κ.Παπαδόπουλου για το αντίθετο, μάς ενημέρωσε ότι ο πελάτης του αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ, παρά τη συμφωνία που υπήρχε».