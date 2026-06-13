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Ξέσπασε ο Αταμάν στην κάμερα της ΕΡΤ: «Τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ - Ποιος γ@@@ είναι αυτός;»

Έξαλλος ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, ξέσπασε κατά τη διάρκεια του flash interview, μετά τη μπουνιά του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.  

Ξέσπασε ο Αταμάν στην κάμερα της ΕΡΤ: «Τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ - Ποιος γ@@@ είναι αυτός;»
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Σύμφωνα με καταγγελίες του Παναθηναϊκού AKTOR, ο Ταϊρίκ Τζόουνς εισέβαλλε στον χώρο των αποδυτηρίων του «τριφυλλιού» και γρονθοκόπησε σον Κέντρικ Ναν, με τον Εργκίν Αταμάν να εμφανίζεται έξαλλος στο flash interview μετά το παιχνίδι.

«Ο Ταιρικ Τζόουνς χτύπησε τον Ναν με μπουνιά στα αποδυτήρια. Τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι αυτό το ελληνικό μπάσκετ. Τι κάνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς, είναι ντροπή!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής.

Πριν το ξέσπασμά του, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε:

«Ήταν εξαιρετικοί τελικοί, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είναι ο νικητής. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, είμαι περήφανος για αυτούς, τα έβαλαν με όλους σε αυτή τη σειρά.

Σήμερα ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Αν ήταν έτσι το πρώτο και το τρίτο ματς, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Κανείς δε θα μιλάει όμως για αυτό σε λίγους μήνες. Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για την στήριξη. Μετά τη σεζόν αυτή θα πρέπει να ναι περήφανοι για τους παίκτες μας».

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