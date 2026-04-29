Ορισμοί Super League: Μέλερ στη «Λεωφόρο», ιταλική τριάδα στην Τούμπα
Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής των play-offs της Super League αλλά και της 6ης των play-outs.
Διαιτητική τριάδα από την Ιταλία θα αναλάβει το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στο γήπεδο της Τούμπας. Συγκεκριμένα, πρώτος θα είναι ο Σιμόνε Σότσα με βοηθούς τους Μάρκο Τρινκιέρι και Φεντερίκο Φοντάνι. Στο VAR θα βρίσκεται ο Λούκα Περέτο ενώ τέταρτος θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης της ΕΠΣ Αρκαδίας.
Στο «Απόστολος Νικολαϊδης» ο Τούρκος Χαλίλ Ομούτ Μέλερ θα διευθύνει το αθηναϊκό ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, με βοηθούς τους κ.κ Ουγιαρτσάν και Οζκαρά. Στο VAR θα είναι ο Κλάι Ρουπέρτι, με τέταρτο τον Ιωάννη Παπαδόπουλο.
Στο ματς φωτιά για τον υποβιβασμό μεταξύ Πανσερραϊκού και ΑΕΛ για την 6η αγωνιστική των play-outs, την αναμέτρηση θα σφυρίξει ο Βασίλης Φωτιάς.
Αναλυτικά οι ορισμοί της Super League:
Λεβαδειακός-Βόλος: Μόσχου (Κωνσταντίνου, Στάικος, 4ος Κόκκινος, VAR: Πουλικίδης, Τζήλος)
ΟΦΗ-Άρης: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Μπαλιάκας, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: (Γιουματζίδης, Ευαγγέλου)
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Σότσα (Τρινκιέρι, Φοντάνι, 4ος Βεργέτης, VAR: Παϊρέτο, Φουρνέου)
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Μέλερ (Ουγιαρτσάν, Οζκαρά, 4ος Παπαδόπουλος, VAR: Ρούπερτι, Μάνσοτ)
Παναιτωλικός-Κηφισιά: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Παγουρτζής, 4ος Νταούλας, VAR: Κουκούλας, Εαγγέλου)
Πανσερραϊκός-Λάρισα: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Παπαδόπουλος, Ματσούκας)
Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος: Πολυχρόνης (Στεφανής, Νταβέλας, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Τζήλος, Κόκκινος)