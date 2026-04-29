ΠΑΟΚαρα κάν' το όπως στη Γενεύη: Τι κάνει ο Δικέφαλος του Βορρά στους Ευρωπαϊκούς του τελικούς;

Για να φέρει την κούπα και να επιστρέψει σε Ευρωπαϊκό θρόνο μετά από 32 χρόνια ταξιδεύει στο Μπιλμπάο ο ΠΑΟΚ (29/4, 21:00), με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να έχει να υπερασπιστεί τη διαφορά των έξι πόντων που δημιούργησε στο πρώτο παιχνίδι στο «Παλατάκι» (79-73).











Η τρελοπαρέα των Μπέβερλι, Ταϊρί και Άλλεν έχουν την ευκαιρία έπειτα από τρείς δεκαετίες να φέρουν και πάλι ευρωπαϊκή καταξίωση, ακολουθώντας το παράδειγμα του έπους της Γενεύης και της Τεργέστης.

Ας θυμηθούμε ωστόσο τι είχε συμβεί στους τελευταίους τελικούς που συμμετείχε η ομάδα του ΠΑΟΚ:

Το έπος της Γενεύης

Στο «Πατινουάρ ντε Βερνέ» της Γενεύης, ο «Δικέφαλος» αντιμετώπισε τη Σαραγόσα στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του για το Κύπελλο Κυπελλούχων. Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση, οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα επικράτησαν με 76-72, φέρνοντας στην Ελλάδα τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο μετά από 23 χρόνια. Πρωταγωνιστής για τον «Δικέφαλο του Βορρά» σε εκείνο το παιχνίδι ήταν ο θρυλικός Μπάνε Πρέλεβιτς, με το κοντέρ να σταματάει στους 31 πόντους, χαρίζοντας το τρόπαιο στους «ασπρόμαυρους».











Το «αχ» του ΣΕΦ και ο Φασούλας

Μόλις έναν χρόνο αργότερα, το 1993 ο ΠΑΟΚ επέστρεψε και πάλι στο Final 4 του Κυπέλλου Κυπελλούχων, και αντιμετώπιζε τη Ρεάλ του Άρβιντας Σαμπόνις. Το μεγάλο event του Ευρωπαϊκού μπάσκετ διεξάγονταν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ο ΠΑΟΚ με τη στήριξη των φιλάθλων του είχε τον πρώτο λόγο. Ωστόσο, η τύχη του γύρισε την πλάτη τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Το τελικό 65-63 υπέρ των Ισπανών διαμορφώθηκε σε ένα δραματικό φινάλε, με τον Παναγιώτη Φασούλα να κάνει λάθος πάσα στο τέλος, δίνοντας την ευκαιρία στον Μπράουν να «εκτελέσει» εύστοχα στην εκπνοή. Η εικόνα του Μπάνε Πρέλεβιτς να είναι δακρυσμένος στα γόνατα θεωρείται μια από τις πιο δυνατές στιγμές που έχει προσφέρει ο ελληνικός αθλητισμός, με το ερώτημα να παραμένει αν εκείνη η τρομερή ομάδα του ΠΑΟΚ μπορούσε να κάνει το back to back.











1994: Επιστροφή στο «θρόνο»

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1994, σήμαινε και την επιστροφή του ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά τρόπαια. Με προπονητή τον Σούλη Μαρκόπουλο, ο Δικέφαλος του «Βορρά» έφτασε μέχρι τον τελικό, εκεί που επικράτησε της Στεφανέλ μέσα στην Τεργιέστη με το εκκωφαντικό για εκείνη την εποχή 100-91. Μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει πραγματοποιήσει Ελληνική ομάδα σε τελικό. Ο ΠΑΟΚ είχε κρατήσει τις βάσεις τις προηγούμενης σεζόν, έχοντας στη σύνθεσή του παίκτες όπως οι Πρέλεβιτς, Κόρφας, Μπέρι, Γαλακτερός και Ρεντζιάς οι οποίοι έφεραν και το δεύτερο τίτλο στην ευρωπαϊκή τροπαιοθήκη των «Θεσσαλονικιών».











1996: Η τελευταία παράσταση του Μπάνε

Η ευρωπαϊκή κυριαρχία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε και το 1996 με την παρουσία του σε έναν ακόμη τελικό, τον τρίτο της δεκαετίας στο Κυπέλλου Κυπελλούχων. Αν και ο «Δικέφαλος» ηττήθηκε με 88-81 από την Ταουγκρές (νυν Μπασκόνια) μέσα στη Βιτόρια, με τον Ρίβας να κάνει φοβερή εμφάνιση σημειώνοντας 31 πόντους και κατεβάζοντας 14 ριμπάουντ. Η εμφάνισή του «Δικεφάλου» μνημονεύεται μέχρι και σήμερα, με τον Μπάνε Πρέλεβιτς, στην τελευταία του παράσταση με τα ασπρόμαυρα να πετυχαίνει 34 πόντους και να αφήνει γλυκόπικρη γεύση στα χείλη των 2000 οπαδών που είχαν ταξιδέψει στην Ισπανία.











2025: Η πρώτη μετά από 29 χρόνια

Ποιος να το έλεγε ότι θα περνούσαν 29 ολόκληρα χρόνια για να ξανασυμμετάσχει ο ΠΑΟΚ σε τελικό Ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Το πρώτο ραντεβού με τη Μπιλμπάο, σήμανε την επιστροφή του «Δικεφάλου» στον Ευρωπαϊκό χάρτη, με την προσπάθεια να μην στέφεται εν τέλει με επιτυχία.

Στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, οι ασπρόμαυροι πάλεψαν, όμως υποκλίθηκαν στην ανωτερότητα των Βάσκων και ηττήθηκαν με 72-65. Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε και στο PAOK Sports Arena, ωστόσο δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά των επτά πόντων που είχε δημιουργηθεί, κερδίζοντας με 84-82.











Φτάνουμε στο σήμερα, εκεί που ο ΠΑΟΚ βρίσκεται και πάλι σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό FIBA Europe Cup. Στα ημιτελικά πέταξε εκτός την ισχυρή Μούρθια του Σίτο Αλόνσο, παίρνοντας την πρόκριση. Εκεί τον περίμενε και πάλι η Μπιλμπάο. Αυτή τη φορά το πρώτο από τα δύο παιχνίδια διεξάγονταν στην έδρα του «Δικεφάλου». Με τρομερή ώθηση από τον κόσμο του, αλλά και την κορυφαία εμφάνιση που έχει κάνει ο Πάτρικ Μπέβερλει με την «ασπρόμαυρη» ο ΠΑΟΚ δημιούργησε τις συνθήκες για την επικράτηση με 79-73. Πλέον ταξιδεύει για το δεύτερο παιχνίδι στην πρωτεύουσα των Βάσκων με υπέρ του διαφορά (+6), θέλοντας να φέρει το τρόπαιο πίσω στην Ελλάδα;

Τρομερή σύμπτωση είναι το γεγονός πως στο πρώτο παιχνίδι με τη Μούρθια στα ημιτελικά η διαφορά που δημιουργήθηκε ήταν επίσης έξι πόντοι και μάλιστα με το ίδιο σκορ! (79-73). Τι έγινε στο παιχνίδι στην Ισπανία; Ο ΠΑΟΚ πέρασε στον τελικό. Αυτό θέλει να επαναλάβει και τώρα, φτάνοντας μέχρι το τέλος της διαδρομής