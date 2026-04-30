Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για το Game 2 με τη Μονακό

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί και πάλι τη Μονακό στο ΣΕΦ για το Game 2 της σειράς των play-offs της EuroLeague (30/4, 21:00). Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την δωδεκάδα με την οποία θα παραταχθούν οι «ερυθρόλευκοι».

Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούν τη Μονακό στο ΣΕΦ για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των play-offs της EuroLeague, με στόχο το 2-0 και το αποφασιστικό βήμα για το Final 4 του Telekom Center Athens.

Λίγη ώρα πριν το παιχνίδι έγινε γνωστή η δωδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η ομάδα του Πειραιά. Σε αυτή βρίσκεται ο αμφίβολος Τάιλερ Ντόρσει ενώ εκτός έμεινε λόγω τραυματισμού που αποκόμισε στο Game 1 ο Τάισον Γουόρντ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Φρανκ Ντιλικίνα, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.

