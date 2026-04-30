ΑΕΚ: «Σειρήνες» για Ριμπάλτα - Η ισπανική ομάδα που εξετάζει την περίπτωσή του

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη «Sport», ο παράγοντας της ΑΕΚ αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές που εξετάζει η Εσπανιόλ για τη θέση του επικεφαλής στη διεύθυνση ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Άλαν Πέις, φέρεται να έχει ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα, με φόντο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα της Βαρκελώνης. Τα αποτελέσματα δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμη τη μαθηματική παραμονή, γεγονός που αυξάνει την πίεση, ενώ παράλληλα υπάρχει προβληματισμός για τη λειτουργία του υπάρχοντος μοντέλου με το «αθλητικό συμβούλιο».

Οι λόγοι της «στροφής» σε Ριμπάλτα

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ριμπάλτα βρίσκεται μεταξύ των προφίλ που εξετάζονται σοβαρά. Ο νυν διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, με εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και γνώση της ισπανικής πραγματικότητας, θεωρείται πως μπορεί να προσφέρει σταθερότητα, τεχνογνωσία και σαφή αγωνιστική κατεύθυνση.

Το σχετικό ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η Εσπανιόλ έχει στη λίστα της αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο ο Ριμπάλτα βρίσκεται ψηλά στις επιλογές της ιδιοκτησίας ενόψει καλοκαιριού, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία θα αγωνίζεται η ομάδα τη νέα σεζόν.