Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα αγωνιστεί στις ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος της FIFA ήταν κατηγορηματικός αναφορικά με τα σενάρια γύρω απ’ τη συμμετοχή του Ιράν στο επερχόμενο Μουντιάλ. 

Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα αγωνιστεί στις ΗΠΑ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο συνέδριο της FIFA που ξεκίνησε στο Βανκούβερ, ο Τζιάνι Ινφαντίνο ξεκαθάρισε πως το Ιράν θα είναι κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Τη στιγμή που δεν υπήρξε αντιπροσωπεία της χώρας στην πόλη του Καναδά.

«Ας ξεκινήσω από την αρχή. Φυσικά το Ιράν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Και φυσικά το Ιράν θα αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και ο λόγος είναι πολύ απλός: πρέπει να ενωθούμε. Είναι δική μου ευθύνη, δική μας ευθύνη», είπε αρχικά ο πρόεδρος της FIFA.

Αξιωματούχοι της ιρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Μεχντί Τατζ, επρόκειτο να παραστούν στη συνάντηση. Όμως επέστρεψαν από το αεροδρόμιο του Τορόντο, έπειτα από αυτό που η Τεχεράνη χαρακτήρισε «απαράδεκτη συμπεριφορά» των καναδικών αρχών μετανάστευσης, παρά το γεγονός ότι διέθεταν έγκυρες βίζες.

Όπως αναφέρει το Reuters, δύο μέλη της αποστολής θα μπορούσαν να παραστούν στο συνέδριο, αλλά επέλεξαν να μην το κάνουν, αφού ένα άλλο μέλος δεν έλαβε άδεια εισόδου στον Καναδά.

Ο Τατζ είναι πρώην μέλος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι καναδικές αρχές υπογράμμισαν ότι οι αποφάσεις εισόδου λαμβάνονται κατά περίπτωση και ότι άτομα με δεσμούς με το IRGC -το οποίο η Οτάβα έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση- δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα.

«Μπορώ να διαβεβαιώσω τα εξής: οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και τα μέλη τους έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ. «Τα μέλη τους απαγορεύεται να εισέρχονται. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων, που θα συνδιοργανωθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, απαιτεί συνεχείς μετακινήσεις ομάδων, αξιωματούχων και προσωπικού μεταξύ χωρών, κάτι που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα με βίζες ή διπλωματικές εντάσεις για ορισμένα κράτη.

Το Ιράν έχει ήδη προκριθεί στη διοργάνωση, ωστόσο η συμμετοχή του συνοδεύεται από δυσκολίες, με την Τεχεράνη να ζητά εναλλακτικές έδρες για αγώνες στις ΗΠΑ. Η FIFA απέρριψε το αίτημα, επιμένοντας ότι το πρόγραμμα δεν θα αλλάξει.

COMMENTS
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας