Μπαρτζώκας: «Είχαμε πίεση - Να είμαστε έτοιμοι για την αντίδραση»

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» υπογράμμισε την πίεση που υπήρχε πριν από τα παιχνίδια, αλλά και την ανάγκη η ομάδα του να παραμείνει συγκεντρωμένη, ενόψει της συνέχειας της σειράς.

«Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι δύο νίκες και υπήρχε πίεση. Έπρεπε να προστατεύσουμε την έδρα μας και το καταφέραμε με εμφατικό τρόπο. Πιστεύω όμως ότι έχουν υπερηφάνεια και θα επιστρέψουν στο επόμενο παιχνίδι, θα αγωνιστούν σκληρά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό», ανέφερε αρχικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Εύκολο δεύτερο… βήμα στα playoffs της Euroleague

Και συνέχισε: «Σήμερα έχασαν τον Μάικ Τζέιμς με δύο τεχνικές ποινές, τον Τάις λόγω τραυματισμού και έχουν μικρό ρόστερ· δεν ήταν εύκολο να ακολουθήσουν τον ρυθμό. Είμαι πολύ χαρούμενος, η ατμόσφαιρα ήταν ξανά φανταστική και είμαι ευγνώμων για αυτό. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

Ακόμα, για την κατάσταση των παικτών του, ανέφερε: «Δεν είναι μόνο δική μου προσπάθεια, αλλά συνολικά του οργανισμού και του επιτελείου. Το πρόγραμμα που ακολουθούμε βοηθά, ενώ όσοι δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής δουλεύουν πιο σκληρά για να είναι όλοι έτοιμοι. Είναι δύσκολο με τόσο βαθύ ρόστερ, όμως θεωρώ ότι οι συνεχόμενοι αγώνες μάς έχουν βοηθήσει σημαντικά».