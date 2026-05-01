Χέις-Ντέιβις: «Θέλουμε την πρόκριση στην Αθήνα με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο»

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις σε δηλώσεις του μετά το νικητήριο σουτ και τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια στο Game 2 τόνισε πως οι «πράσινοι» επιστρέφουν στην Αθήνα για να πάρουν την πρόκριση με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην Euroleague TV:

«Δεν κάναμε πολύ καλή δουλειά στην άμυνα αυτή την φορά, τους αφήσαμε να πάρουν πολλά επιθετικά ριμπάουντ. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε αν θέλουμε να κερδίσουμε ξανά. Έχουμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας για να πάρουμε την πρόκριση. Έχουμε την πολυτέλεια να επιστρέφουμε στην Αθήνα με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο. Μας υποστηρίζουν και θα μας βοηθήσουν αν παίζουμε καλά. Χρειαζόμαστε ακόμα μία νίκη».