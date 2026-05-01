Χέις-Ντέιβις: «Θέλουμε την πρόκριση στην Αθήνα με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο»

Ο Χέιζ-Ντέιβις.... τελείωσε τη Βαλένθια και δεν κρύβει την ανυπομονησία του να πάρει την πρόκριση μαζί με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. 

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις σε δηλώσεις του μετά το νικητήριο σουτ και τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια στο Game 2 τόνισε πως οι «πράσινοι» επιστρέφουν στην Αθήνα για να πάρουν την πρόκριση με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην Euroleague TV:

«Δεν κάναμε πολύ καλή δουλειά στην άμυνα αυτή την φορά, τους αφήσαμε να πάρουν πολλά επιθετικά ριμπάουντ. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε αν θέλουμε να κερδίσουμε ξανά. Έχουμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας για να πάρουμε την πρόκριση. Έχουμε την πολυτέλεια να επιστρέφουμε στην Αθήνα με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο. Μας υποστηρίζουν και θα μας βοηθήσουν αν παίζουμε καλά. Χρειαζόμαστε ακόμα μία νίκη».

02:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: Ανανεώνει μέχρι το 2027 ο Μάνουελ Νόιερ

01:50 EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Άλλη μία νίκη και μετά… This is OAKA»

01:33 EUROLEAGUE

Ανακοίνωση της Βαλένθια: «Προσπάθησε να επιπλήξει τους διαιτητές»

01:05 EUROLEAGUE

Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

00:53 EUROLEAGUE

Έξαλλος Αταμάν με τη… φιλοξενία της Βαλένθια: «Μπροστά στα αποδυτήριά μας είναι 10 αστυνομικοί»

00:48 EUROLEAGUE

Ο Σλούκας αποθέωσε τον… αστροναύτη Χέιζ-Ντέιβις

00:37 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Τριάρα… τελικού για Κρίσταλ Πάλας - Λύγισε στη Στρασμπούργκ η Ράγιο

00:35 EUROLEAGUE

Δεν το… χώνεψαν οι Ισπανοί: Εκνευρισμός στη Βαλένθια και ένταση μετά τον «πράσινο» θρίαμβο

00:24 EUROPA LEAGUE

Europa League: Προβάδισμα για τελικό από Νότιγχαμ και Μπράγκα - Τα αποτελέσματα των ημιτελικών

00:23 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς»

00:23 ONSPORTS

Χέις-Ντέιβις: «Θέλουμε την πρόκριση στην Αθήνα με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο»

00:21 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Πότε είναι το τρίτο ματς για τη… σκούπα

