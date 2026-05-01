Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

Τρομερά πράγματα συνέβησαν στην Βαλένθια, μερικές στιγμές μετά το δεύτερο break του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στις «νυχτερίδες», καθώς οι άνθρωποι της ομάδας πήγαν αστυνομία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul». 

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα ολοκληρώθηκε το Game 2 του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, με τους «πράσινους» να εκφράζουν έντονα παράπονα για τη συμπεριφορά των γηπεδούχων μετά το 2-0 στη σειρά.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, τα περιστατικά δεν περιορίστηκαν μόνο εντός παρκέ. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, υπήρξε επεισόδιο με παίκτη που δεν βρισκόταν στην αποστολή, ο οποίος φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον Κέντρικ Ναν. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν χωρίς σαφή αιτία ο General Manager Δημήτρης Κοντός και ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Γκοτζογιάννης.

Η ένταση κορυφώθηκε με την παρουσία αστυνομίας, σε μια κίνηση που οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού χαρακτηρίζουν ως μέρος της κακής φιλοξενίας που αντιμετώπισαν.

Αφορμή, όπως αναφέρεται, αποτέλεσε φράση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα «call a foul», η οποία, σύμφωνα με τους «πράσινους», δεν είχε καταγραφεί από τους διαιτητές στο φύλλο αγώνα.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για όσα συνέβησαν, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες συνθήκες φιλοξενίας.

02:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: Ανανεώνει μέχρι το 2027 ο Μάνουελ Νόιερ

01:50 EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Άλλη μία νίκη και μετά… This is OAKA»

01:33 EUROLEAGUE

Ανακοίνωση της Βαλένθια: «Προσπάθησε να επιπλήξει τους διαιτητές»

01:05 EUROLEAGUE

Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

00:53 EUROLEAGUE

Έξαλλος Αταμάν με τη… φιλοξενία της Βαλένθια: «Μπροστά στα αποδυτήριά μας είναι 10 αστυνομικοί»

00:48 EUROLEAGUE

Ο Σλούκας αποθέωσε τον… αστροναύτη Χέιζ-Ντέιβις

00:37 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Τριάρα… τελικού για Κρίσταλ Πάλας - Λύγισε στη Στρασμπούργκ η Ράγιο

00:35 EUROLEAGUE

Δεν το… χώνεψαν οι Ισπανοί: Εκνευρισμός στη Βαλένθια και ένταση μετά τον «πράσινο» θρίαμβο

00:24 EUROPA LEAGUE

Europa League: Προβάδισμα για τελικό από Νότιγχαμ και Μπράγκα - Τα αποτελέσματα των ημιτελικών

00:23 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς»

00:23 ONSPORTS

Χέις-Ντέιβις: «Θέλουμε την πρόκριση στην Αθήνα με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο»

00:21 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Πότε είναι το τρίτο ματς για τη… σκούπα

