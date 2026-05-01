Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα ολοκληρώθηκε το Game 2 του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, με τους «πράσινους» να εκφράζουν έντονα παράπονα για τη συμπεριφορά των γηπεδούχων μετά το 2-0 στη σειρά.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, τα περιστατικά δεν περιορίστηκαν μόνο εντός παρκέ. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, υπήρξε επεισόδιο με παίκτη που δεν βρισκόταν στην αποστολή, ο οποίος φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον Κέντρικ Ναν. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν χωρίς σαφή αιτία ο General Manager Δημήτρης Κοντός και ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Γκοτζογιάννης.

Η ένταση κορυφώθηκε με την παρουσία αστυνομίας, σε μια κίνηση που οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού χαρακτηρίζουν ως μέρος της κακής φιλοξενίας που αντιμετώπισαν.

Αφορμή, όπως αναφέρεται, αποτέλεσε φράση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα «call a foul», η οποία, σύμφωνα με τους «πράσινους», δεν είχε καταγραφεί από τους διαιτητές στο φύλλο αγώνα.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για όσα συνέβησαν, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες συνθήκες φιλοξενίας.