Έξαλλος Αταμάν με τη… φιλοξενία της Βαλένθια: «Μπροστά στα αποδυτήριά μας είναι 10 αστυνομικοί»

Έντονα παράπονα του Παναθηναϊκού AKTOR για τη φιλοξενία στο Game 2. Καταγγελίες Εργκίν Αταμάν για παρουσία αστυνομικών και απομάκρυνση στελεχών.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Εργκίν Αταμάν μετά το Game 2 του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς καταστάσεις έξω από τα αποδυτήρια των «πρασίνων».

Ο Τούρκος τεχνικός αποκάλυψε πως υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε πρόθεση να συλληφθούν μέλη της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είπα ήδη στην Euroleague TV την γνώμη μου, οπότε θα μιλήσω για λίγο επειδή μπροστά στα αποδυτήριά μας υπάρχουν 10 αστυνομικοί που θέλουν να συλλάβουν άτομα από το σταφ και τον πρόεδρό μας, τον Γιαννακόπουλο. Πρώτη φορά στην καριέρα μου, έχω καριέρα 30 χρόνων στο άθλημα, βλέπω να κερδίζουμε με buzzer-beater, όλοι να είναι χαρούμενοι και το σταφ της Βαλένθια βάζει την αστυνομία μπροστά από τα αποδυτήρια. 10 αστυνομικούς για να μην απολαύσουμε τη νίκη και προσπαθούν να συλλάβουν τον πρόεδρο μας, τον Γιαννακόπουλο, τον General Manager, μερικούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό; Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά. Θα σας δω στην Αθήνα».

Έντονα παράπονα για τη... φιλοξενία

Παράλληλα, έντονη είναι η δυσαρέσκεια στον Παναθηναϊκό AKTOR για τη φιλοξενία της Βαλένθια και στα δύο παιχνίδια. Το Game 2 σημαδεύτηκε από εντάσεις, καθώς σημειώθηκε ακόμη και ρίψη αντικειμένου προς τον πάγκο των «πρασίνων».

Επιπλέον, η ασφάλεια της ισπανικής ομάδας απομάκρυνε από το γήπεδο τον General Manager Δημήτρη Κοντό και τον τιμ μάνατζερ Γιώργο Γκοτζογιάννη, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος.

Σύμφωνα με όσα τονίζουν από τον Παναθηναϊκό AKTOR, η συμπεριφορά των ανθρώπων και των φιλάθλων της Βαλένθια ήταν προκλητική καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τις συνθήκες που αντιμετώπισαν.

COMMENTS
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας