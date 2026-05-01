Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Το buzzer-beater του Χέιζ-Ντέιβις που… ξέρανε τους Ισπανούς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε μια σπουδαία νίκη 107-105 στην παράταση απέναντι στη Βαλένθια, στο Game 2 των playoffs της EuroLeague, κάνοντας το 2-0 στη σειρά έπειτα από μια δραματική αναμέτρηση.

Καθοριστικός στο φινάλε ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ανέλαβε την τελευταία επίθεση και ευστόχησε σε δίποντο buzzer-beater, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του. Η φάση ξεκίνησε από επαναφορά του Γκραντ, με τον MVP των «πράσινων» να εκτελεί υπό πίεση και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Με αυτή την επικράτηση, ο Παναθηναϊκός απέχει πλέον μία νίκη από την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.