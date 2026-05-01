Αταμάν: «Πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς»

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια τεράστια νίκη μέσα στη Βαλένθια, δεύτερη συνεχόμενη και πλέον βρίσκεται στο 2-0, έχοντας την ευκαιρία την Τετάρτη το βράδυ να πάρει μια πανηγυρική πρόκριση στο Final-4 που θα γίνει στο… σπίτι του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν βρήκαμε σουτ στην κανονική διάρκεια, το βρήκαμε στην παράταση. Καταφέραμε να το βάλουμε και έχουμε την σειρά στο 2-0. Ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς. Ήταν εκπληκτικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ, ήταν δύσκολο ματς. Στην κανονική διάρκεια το τελευταίο σουτ το πήρε ο Ναν, στο τέλος της παράτασης αποφασίσαμε να δώσουμε την ευκαιρία στον Χέις-Ντέιβις να κρίνει το ματς και αποδείχθηκε σωστή απόφαση. Έβαλε το σουτ και κερδίσαμε».