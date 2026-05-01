Αταμάν: «Πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίηση του για το δεύτερο break της ομάδας του αλλά ξεκαθάρισε σε όλους πως ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, μιας και οι πράσινοι θέλουν μια νίκη ακόμα και αποθέωσε τον Χέιζ-Ντέιβις. 

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια τεράστια νίκη μέσα στη Βαλένθια, δεύτερη συνεχόμενη και πλέον βρίσκεται στο 2-0, έχοντας την ευκαιρία την Τετάρτη το βράδυ να πάρει μια πανηγυρική πρόκριση στο Final-4 που θα γίνει στο… σπίτι του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν βρήκαμε σουτ στην κανονική διάρκεια, το βρήκαμε στην παράταση. Καταφέραμε να το βάλουμε και έχουμε την σειρά στο 2-0. Ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς. Ήταν εκπληκτικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ, ήταν δύσκολο ματς. Στην κανονική διάρκεια το τελευταίο σουτ το πήρε ο Ναν, στο τέλος της παράτασης αποφασίσαμε να δώσουμε την ευκαιρία στον Χέις-Ντέιβις να κρίνει το ματς και αποδείχθηκε σωστή απόφαση. Έβαλε το σουτ και κερδίσαμε».

