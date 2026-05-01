Ο Χέιζ-Ντέιβις της έκλεισε το... σπίτι και τώρα ελάτε στο Telekom Center

Ο Παναθηναϊκός είναι το απόλυτο φαβορί. Είναι το μεγάλο αφεντικό. Πήγε ως έβδομος στην Ισπανία και έκλεισε το… σπίτι της Βαλένθια εις διπλούν και πλέον θέλει μια νίκη στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα για να “τσεκάρει” το εισιτήριο για το Final-4 της Αθήνας.

Τεράστιος πρωταγωνιστής ο Νάιτζελ Χειζ-Ντέιβις ο οποίος έκανε…. Μαγικά, τελείωσε τον αγώνα με 27 πόντους και έβαλε το τεράστιο σουτ που χάρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό με 105-107 στην παράταση.

Ράντοβιτς, Λοτερμόζερ και Χορντόφ φρόντισαν από τις πρώτες κιόλας φάσεις να δείξουν τις διαθέσεις τους και τις ορέξεις τους. Οι τρεις διαιτητές με το… καλησπέρα φόρτωσαν με δύο φάουλ τον Κέντρικ Ναν, δίνοντας παράλληλα το ελεύθερο στον Μπαντιό να παίζει… βρώμικα και να “χαλάει” το μυαλό του Αμερικάνου παίκτη. Την ίδια ώρα οι γηπεδούχοι έβρισκαν το χέρι τους από το τρίποντο και προηγήθηκαν με 11-4, τρέχοντας σερί 8-0, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε πάρει προβάδισμα με 3-4 από δύο πόντους του Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός δεν πανικοβλήθηκε, επέμεινε στο πλάνο του και με 5 συνεχόμενους πόντους του Τσέντι Όσμαν επέστρεψε, ενώ στις επόμενες δύο επιθέσεις ήταν σειρά του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να πετύχει πέντε ακόμα πόντους και οι “πράσινους” στο πεντάλεπτο να πάρουν και πάλι τα ηνία του σκορ με 13-15.

Κόντρα σε 8 από το ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά στο σκορ και ο Ράντοβιτς φρόντισε να επαναφέρει την τάξη, χρεώνοντας με ανύπαρκτο φάουλ τον Λεσόρ και στέλνοντας τον Ντε Λαρέα στις βολές. Ο Σορτς που είχε περάσει στο παρκέ, είχε περάσει με το γκάζι… πατημένο και με 4 δικούς του πόντους ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 15-19. Ο Λεσόρ με γκολ-φάουλ πάνω στον Ρίβερς έκανε το 18-22, με τον Κοστέλο όμως να απαντάει και με 4 συνεχόμενους πόντους του να γίνεται το 22-22. Οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια σε ένα ακόμα φάουλ στον Λεσόρ, χρεώσαν με ανύπαρκτο φάουλ και τον Γκιργκόνις και η Βαλένθια 1:26 πριν το τέλος της περιόδου το σκορ ήταν 23-22, με την ομάδα του Αταμάν να “κλείνει” την πρώτη περιόδο προηγούμενη με 23-24.

Ο Ναν έβρισκε το χέρι του, αλλά τα λάθη του Παναθηναϊκού έδιναν… ζωή στη Βαλένθια

Ο Σορτς συνεχίζει να βρίσκει επιθετικές λύσεις για τον Παναθηναϊκό με τον Χέιζ-Ντέιβις να συνδέεται από το τρίποντο και με δύο “βόμβες” να κάνει το 28-34 και να δίνει την ψυχολογία και το momentum στην ομάδα του. Ο Μοντέρο όμως έκανε τη φάση της… βραδιάς, “σπάζοντας” τους αστραγάλους του Γκριγκόνις και πετυχαίνοντας γκολ-φάουλ από τα 6.75, μειώνοντας σε 33-34, στο 13’. Ο Ναν άρχισε να “ζεσταίνεται” από μέση απόσταση διατηρώντας τον Παναθηναϊκό στο προβάδισμα, αλλά στη συνέχεια τα λάθη στην άμυνα του “τριφυλλιού” έδωσαν την ευκαιρία στους γηπεδούχους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Ντελαρέα και ΣΙΑ κρατούσαν μπροστά την Βαλένθια, απάντησε ο Χέιζ-Ντέιβις

Με τον Ντελαρέα να κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, όπως και ο Μπαντιό οι γηπεδούχοι “έτρεξαν” σερί 7-0 με τη Βαλένθια να περνάει μπροστά με 46-41, 2:50 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Στη συνέχεια οι διαιτητές αρνήθηκαν συνεχόμενα φάουλ πάνω στον Λεσόρ, χρεώνοντας τον μάλιστα με αντιαθλητικό πάνω στον Σάκο, αλλά ο Γκραντ με κλασική του κίνηση μείωσε στους 3 πόντους, 46-43, με το ματς να έχει μπεί στο τελευταίο δίλεπτο. Ο Λεσόρ μπορεί αν έτρωγε το… ξύλο της αρκούδας υπό την ανοχή των διαιτητών, αλλά έβρισκε τον τρόπο να σκοράρει και ο Ντέιβις με δύο ακόμα πόντους έκανε το 48-49 που ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Φάουλ μόνο αν μάτωναν οι πράσινοι

Πολύ καλό το ξεκίνημα της Βαλένθια στο δεύτερο μέρος με τον Μπαντιό να είναι ο παίκτης που έκανε τη διαφορά και οδήγησε την ομάδα του στο 53-49. Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να έχει χάσει το καθαρό του μυαλό στην άμυνα, με τους παίκτες του Μαρτίνεθ να βρίσκουν εύκολα το δρόμο για το καλάθι των πράσινων. Στο 23’ το σκορ ήταν στο 57-54 με τον Ρογκαβόπουλο να ευστοχεί από μακριά για να ισοφαρίσει το ματς και εν συνεχεία ο Τζέριαν Γκραντ έκανε το 57-59, με τους τρεις διαιτητές να μη δίνουν φάουλ στον Παναθηναϊκό παρά μόνο αν κάποιος από τους πράσινους… μάτωνε.

Ξέφυγε η Βαλένθια, απάντησε ο Παναθηναϊκός, τριποντάρα του Χουάντσο

Ο Ντελαρέα βρήκε και πάλι τρίποντο για την ομάδα του, ο Ρογκαβόπουλος όμως ήταν και πάλι εξαιρετικός και με μια πολύ όμορφη κίνηση ξεμαρκαρίστηκε στις 45 μοίρες και με εύστοχο σουτ τριών πόντων έκανε το 60-62. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε και την άμυνα, ο Χέιζ κέρδισε το φάουλ και ο Μαρτίνεθ δεν έχασε άλλο χρόνοι καλώντας άμεσα τάιμ άουτ, 4 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου. Μια στιγμή.. απροσεξίας του Παναθηναϊκού, πάντα με τη συνδρομή των διαιτητών, έδωσε τη δυνατότητα στη Βαλένθια να ανοίξει τη διαφορά στους 7 πόντους, 69-62 και να πάρει το momentum στα χέρια της. Όμως ο Παναθηναϊκός ήταν και πάλι εκεί. Οι “πράσινοι” με καλές άμυνες, με τον Ναν να “πυροβολεί” και τον Ρογκαβόπουλο να βγει απίστευτη ενέργεια “έτρεξαν” σε χρόνο dt σερί 2-9 και ισοφάρισαν σε 71-71, 32 δεύτερα πριν το τέλος της περιόδου, με τον Χουάντσο μάλιστα να πετυχαίνει τριποντάρα στο τέλος της περιόδου και να δίνει προβάδισμα τριών πόντων, με το σερί να διευρύνεται ακόμα περισσότερο, 2-12.

Συνεχείς αλλαγές σχήματος από τον Αταμάν, εξαιρετικός Ρογκαβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε εντυπωσιακά και στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Ο Αταμάν πήγε με ψηλό σχήμα, με τον Ρογκαβόπουλο στο “2” και τον Όσμαν στο “3” με τον Τούρκο να είναι φανταστικός και να “πυροβολεί” από τα 6.75. Οι Ισπανοί είχαν τις απαντήσεις με συνεχόμενα τρίποντα για του Ντε Λαρέα με το σκορ να γίνεται 77-80. Τη σκυτάλη του τρίποντου την πήρε ο Γκραντ , με τον Ναν να “πυροβολεί” και αυτός και ο Σορτς να κάνει το 82-88, με τον Αταμάν να παίζει με τον Χουάντσο στο “5” και τον Χέιζ στο “4”, έξι λεπτά πριν από το τέλος.

Τον “κουβάλησε” ο Όσμαν, έχασε την ευκαιρία ο Ναν

Στο σημείο αυτό πήρε μπροστά ο Ναν. Ο Αμερικανός “σκότωσε” κάθε αμυντικό πλάνο του Μαρτίνεθ και με 4 συνεχόμενους πόντους έκανε το 86-92, με τον Μοντέρο όμως να είναι και πάλι “καυτός” να μειώσει σε 89-92 και αμέσως μετά με 1/2 βολές να μειώνει σε 90-92, δύο λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Τέιλορ πήρε μια πολύ δύσκολη και τυχερή επίθεση από το χαμηλό ποστ, απέναντι στην εξαιρετική άμυνα του Όσμαν αλλά κατάφερε να κάνει το 92-92, 1:53 πριν από το τέλος του αγώνα με τον Εργκίν Αταμάν να καλεί άμεσα σε τάιμ άουτ. Ο Παναθηναϊκός μετά το τάιμ άουτ έκανε λάθος και σαν να μην έφτανε αυτό η Βαλένθια έκλεψε και ο Τέιλορ με τρίποντο έκανε το 95-92. Στην επόμενη επίθεση οι “πράσινοι” πήγαν να τη… χάσουν, με τον Όσμαν να βρίσκει ένα εντυπωσιακό τρίποντο από την κορυφή με ταμπλό για να κάνει το 95-95, 50 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Το ματς ήταν στα χέρια του Παναθηναϊκού, αλλά στην τελευταία φάση ο Κέντρικ Ναν έχασε την τελευταία επίθεση και έτσι το ματς οδηγήθηκε σε παράταση.

Τους… σκότωσε ο Χέιζ

Ο Παναθηναϊκός στην παράταση έβαζε τα χέρια του και έβγαζε τα μάτια, πετώντας στα σκουπίδια τις άμυνες του, τη στιγμή που ο Λοτερμόζερ έκανε τα… δικά του. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι τα μισά της παράτασης, δηλαδή για 12.5 λεπτά, η Βαλένθια δεν είχε συμπληρώσει ακόμα τα πέντε φάουλ με τον Παναθηναϊκό να μη μπορεί να πάει στο μπόνους. Αντίθετα οι παίκτες των Ισπανών είχαν… κατασκηνώσει στη γραμμή και με δύο ακόμα βολές από τον Μοντέρο έκαναν το 97-95. Σορτς και Ναν έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 97-99, οι Ισπανοί απάντησαν με 5-0 και τρίποντο του Ρίβερς, με τον Χείζ-Ντέιβις να απαντά άμεσα για το 102-102. Η Βαλένθια συνέχιζε να πηγαίνει στις βολές (103-102) σε κάθε φάση με τον Παναθηναϊκό να μην είναι στο μπόνους ούτε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Και όμως στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα ο εκπληκτικός Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε ένα ακόμα τρίποντο φτάνοντας τους 25 πόντους και κάνοντας το 103-105, με τον Κι να απαντά και να κάνει το 105-105, 5.8 δεύτερα πριν τη λήξη της παράτασης.

Τα Δεκάλεπτα: 23-24, 48-49, 72-74, 95-95, 105-107

