Europa League: Προβάδισμα για τελικό από Νότιγχαμ και Μπράγκα - Τα αποτελέσματα των ημιτελικών

Βήμα πρόκρισης για τον τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη έκαναν η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Μπράγκα, μετά τα αποτελέσματα των πρώτων ημιτελικών.

Στο αγγλικό ντέρμπι, η Νότιγχαμ επικράτησε με 1-0 της Άστον Βίλα στο «Σίτι Γκράουντ», αποκτώντας προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 71ο λεπτό, με τον Γουντ να ευστοχεί από την άσπρη βούλα και να διαμορφώνει το αποτέλεσμα.

Στον άλλο ημιτελικό, η Μπράγκα πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στη Φράιμπουργκ, χάρη σε γκολ του Ντόργκελες στις καθυστερήσεις, κρατώντας το πάνω χέρι πριν τη ρεβάνς στη Γερμανία.

Οι Πορτογάλοι θα μπορούσαν να έχουν προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο, όμως ο τερματοφύλακας της Φράιμπουργκ, Ατουμπόλου, απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Σαλαζάρ, κρατώντας προσωρινά το ματς σε ισορροπία.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα των πρώτων ημιτελικών