Παναθηναϊκός AKTOR: Πότε είναι το τρίτο ματς για τη… σκούπα

Οι «πράσινοι» μετά το θριαμβευτικό 2-0 στην έδρα της Βαλένθια περιμένουν την ερχόμενη εβδομάδα τους Ισπανούς στο «κολασμένο» Telekom Center Athens για να «σκουπίσουν» τους «πορτοκαλί». 

Η καρδιά του πρωταθλητή, η τεράστια ποιότητα του Παναθηναϊκού AKTOR και το «βάρος» της φανέλας των «πράσινων», έκαναν την Βαλένθια να υποταγεί στο Παντοκράτορα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το 2-0 έγινε στην Ισπανία και πλέον το «τριφύλλι» απέχει μία νίκη απ’ το να «κλείσει» θέση στο Final-4 του Telekom Center Athens.

Το Game 3 δεν θα είναι γιορτή, καθώς ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να κοπιάσει για να… τελειώσει τη δουλειά με ονειρικό τρόπο. Βγάζοντας σκούπα!

Ήδη έχει γίνει sold out και δεδομένα η ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens θα είναι «κολασμένη» για τους Ισπανούς. Το τρίτο ματς της σειράς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου, με το τζάμπολ να έχει οριστεί στις 21:15.

02:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: Ανανεώνει μέχρι το 2027 ο Μάνουελ Νόιερ

01:50 EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Άλλη μία νίκη και μετά… This is OAKA»

01:33 EUROLEAGUE

Ανακοίνωση της Βαλένθια: «Προσπάθησε να επιπλήξει τους διαιτητές»

01:05 EUROLEAGUE

Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

00:53 EUROLEAGUE

Έξαλλος Αταμάν με τη… φιλοξενία της Βαλένθια: «Μπροστά στα αποδυτήριά μας είναι 10 αστυνομικοί»

00:48 EUROLEAGUE

Ο Σλούκας αποθέωσε τον… αστροναύτη Χέιζ-Ντέιβις

00:37 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Τριάρα… τελικού για Κρίσταλ Πάλας - Λύγισε στη Στρασμπούργκ η Ράγιο

00:35 EUROLEAGUE

Δεν το… χώνεψαν οι Ισπανοί: Εκνευρισμός στη Βαλένθια και ένταση μετά τον «πράσινο» θρίαμβο

00:24 EUROPA LEAGUE

Europa League: Προβάδισμα για τελικό από Νότιγχαμ και Μπράγκα - Τα αποτελέσματα των ημιτελικών

00:23 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς»

00:23 ONSPORTS

Χέις-Ντέιβις: «Θέλουμε την πρόκριση στην Αθήνα με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο»

00:21 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Πότε είναι το τρίτο ματς για τη… σκούπα

