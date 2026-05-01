Παναθηναϊκός AKTOR: Πότε είναι το τρίτο ματς για τη… σκούπα

Η καρδιά του πρωταθλητή, η τεράστια ποιότητα του Παναθηναϊκού AKTOR και το «βάρος» της φανέλας των «πράσινων», έκαναν την Βαλένθια να υποταγεί στο Παντοκράτορα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το 2-0 έγινε στην Ισπανία και πλέον το «τριφύλλι» απέχει μία νίκη απ’ το να «κλείσει» θέση στο Final-4 του Telekom Center Athens.

Το Game 3 δεν θα είναι γιορτή, καθώς ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να κοπιάσει για να… τελειώσει τη δουλειά με ονειρικό τρόπο. Βγάζοντας σκούπα!

Ήδη έχει γίνει sold out και δεδομένα η ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens θα είναι «κολασμένη» για τους Ισπανούς. Το τρίτο ματς της σειράς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου, με το τζάμπολ να έχει οριστεί στις 21:15.