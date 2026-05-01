Conference League: Τριάρα… τελικού για Κρίσταλ Πάλας - Λύγισε στη Στρασμπούργκ η Ράγιο

Η ισπανική ομάδα, που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ στα προημιτελικά της διοργάνωσης, επικράτησε με 1-0 της Στρασμπούρ στο Βαγέκας το βράδυ της Πέμπτης (30/04), κάνοντας σημαντικό βήμα για την παρουσία της στον τελικό, μόλις στη δεύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή της.

Το μοναδικό τέρμα σημείωσε ο Αλεμάο, ωστόσο η υπόθεση πρόκριση παραμένει ανοιχτή ενόψει της ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας (07/05), απέναντι σε μια ιδιαίτερα νεανική ομάδα των Γάλλων, με μέσο όρο ηλικίας τα 22 έτη.

Από την πλευρά της, η Κρίσταλ Πάλας απέκτησε σαφές προβάδισμα, επικρατώντας με 3-1 στην Κρακοβία της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι Λονδρέζοι άνοιξαν το σκορ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, με την ουκρανική ομάδα να απαντά άμεσα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.

Ωστόσο, τα γκολ των Καμάντα και Στραντ Λάρσεν διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα, δίνοντας ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στην Πάλας, η οποία δείχνει ικανή να φτάσει μέχρι το τέλος στην πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία της ιστορίας της.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα των πρώτων ημιτελικών