Δεν το… χώνεψαν οι Ισπανοί: Εκνευρισμός στη Βαλένθια και ένταση μετά τον «πράσινο» θρίαμβο

Στη Βαλένθια ονειρεύονταν προκρίσεις και μάλιστα άνετες. Το 2-0 του Παναθηναϊκού και ειδικά με αυτό τον τρόπο, δεν τους «κάθισε» και τόσο καλά. Σε σημείο που τους βγήκε σε ένταση στο παρκέ, αλλά και κατά την αποχώρηση των «πράσινων» για τα αποδυτήρια.

Όπως μετέδωσε η Nova, ενώ ο Ναν πανηγύριζε το καλάθι νίκης του Χέιζ-Ντέιβις, ο Νόγκες έτρεξε προς το μέρος του για να κάνει τσαμπουκά. Επικράτησε ένταση και ενεπλάκησαν κι άλλα μέλη της ομάδας της Βαλένθια.

Μετά από δύο λεπτά τα πνεύματα ηρέμησαν και όλοι έφυγαν για τα αποδυτήρια. Συγχρόνως, υπήρξε ένταση και με τον Σίμτσακ. Το μέλος του προπονητικού τιμ των «πράσινων», πήγε να χειροκροτήσει τους οπαδούς του «τριφυλλιού» και αυτό δεν άρεσε στους γηπεδούχους που έσπευσαν να τον διώξουν. Με τον παλαίμαχο φόργουορντ να μην το δέχεται όπως είναι λογικό, αλλά κι εκεί η ένταση δεν κράτησε για πολύ.