Ανακοίνωση της Βαλένθια: «Προσπάθησε να επιπλήξει τους διαιτητές»

Η ισπανική ομάδα με ανακοίνωσή της ζητά την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από την Euroleague, επειδή διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές. 

Τα δύο αποτελέσματα στην έδρα τους, είναι λογικό να έχουν γεμίσει εκνευρισμό και σύγχυση τους ανθρώπους της Βαλένθια. Οι οποίοι εξέδωσαν ανακοίνωση για τη συμπεριφορά των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και ειδικά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ζητώντας, μάλιστα, την τιμωρία του από την Euroleague.

Αναλυτικά:

«Η Βαλένθια καταδικάζει τη συμπεριφορά του προέδρου του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος ξεπέρασε κάθε όριο κατά τη διάρκεια του αγώνα πλησιάζοντας το τραπέζι της γραμματείας με απαράδεκτο τρόπο, προσπαθώντας να επηρεάσει και να επιπλήξει τους διαιτητές, όπως αποτυπώνεται στην αναφορά του αγώνα.

Επίσης, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας και δημιούργησε αδικαιολόγητη ένταση, για τους λόγους αυτούς η αστυνομία εξέδωσε σε αυτόν και σε πολλά άλλα μέλη της αποστολής του, πρόστιμο.

Ο Σύλλογος θα υποβάλει επίσημη καταγγελία στη διοργάνωση και ελπίζει ότι η Euroleague θα τιμωρήσει αυστηρά αυτό το είδος συμπεριφοράς, η οποία αμαυρώνει την καλή εικόνα του αθλήματός μας, ειδικά δεδομένου ότι είναι επαναλαμβανόμενος παραβάτης».

