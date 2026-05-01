Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Άλλη μία νίκη και μετά… This is OAKA»

Η ανάρτηση του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού AKTOR και οι δηλώσεις-επίδειξη διαφοράς συμπεριφοράς συγκριτικά με τους ανθρώπους της Βαλένθια. 

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρά την αδικαιολόγητη ιστορία με την αστυνομία και τη συμπεριφορά των ανθρώπων της ισπανικής ομάδας, ήταν ιδιαίτερα ήρεμος και ικανοποιημένος για το θρίαμβο του Παναθηναϊκού στη «Roig Arena».

Κάτι που φάνηκε από την ανάρτησή του μετά την αναμέτρηση, στην οποία δείχνει το σκορ και συμπληρώνει με το εξής:

«Ο-2. Ένα ακόμη και μετά… THIS IS OAKA», αναφερόμενος φυσικά στο Final-4 που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Παράλληλα, δηλώσεις του ισχυρού άνδρα των «πράσινων» φιλοξένησε η ιστοσελίδα «BasketNews». Εκεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη Βαλένθια και ξεκαθάρισε πως ελπίζει να περάσει η ομάδα του:

«Η Βαλένθια είναι μια φανταστική ομάδα, φανταστικό γήπεδο, φανταστική ατμόσφαιρα, φανταστικοί θεατές. Ελπίζω τα καλύτερα στη Βαλένθια. Το σκορ είναι 0-2 τώρα, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά παιχνίδια.

Κάθε παιχνίδι είναι μια ευκαιρία. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ελπίζω να περάσουμε, αλλά τα καλύτερα και στις δύο ομάδες».

LATEST NEWS
02:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: Ανανεώνει μέχρι το 2027 ο Μάνουελ Νόιερ

01:50 EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Άλλη μία νίκη και μετά… This is OAKA»

01:33 EUROLEAGUE

Ανακοίνωση της Βαλένθια: «Προσπάθησε να επιπλήξει τους διαιτητές»

01:05 EUROLEAGUE

Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

00:53 EUROLEAGUE

Έξαλλος Αταμάν με τη… φιλοξενία της Βαλένθια: «Μπροστά στα αποδυτήριά μας είναι 10 αστυνομικοί»

00:48 EUROLEAGUE

Ο Σλούκας αποθέωσε τον… αστροναύτη Χέιζ-Ντέιβις

00:37 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Τριάρα… τελικού για Κρίσταλ Πάλας - Λύγισε στη Στρασμπούργκ η Ράγιο

00:35 EUROLEAGUE

Δεν το… χώνεψαν οι Ισπανοί: Εκνευρισμός στη Βαλένθια και ένταση μετά τον «πράσινο» θρίαμβο

00:24 EUROPA LEAGUE

Europa League: Προβάδισμα για τελικό από Νότιγχαμ και Μπράγκα - Τα αποτελέσματα των ημιτελικών

00:23 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς»

00:23 ONSPORTS

Χέις-Ντέιβις: «Θέλουμε την πρόκριση στην Αθήνα με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο»

00:21 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Πότε είναι το τρίτο ματς για τη… σκούπα

