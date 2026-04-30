Βαλένθια - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR: Ένταση στον «πράσινο» πάγκο - Έπεσε αντικείμενο από την εξέδρα

Μικρή ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Game 2 ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, με το περιστατικό να λαμβάνει χώρα κοντά στον πάγκο των «πράσινων».

Συγκεκριμένα, φίλοι της ισπανικής ομάδας πέταξαν αντικείμενο προς την πλευρά του Παναθηναϊκού, γεγονός που προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση και αντιδράσεις.

Ωστόσο, η κατάσταση δεν ξέφυγε, τα πνεύματα ηρέμησαν άμεσα και το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.