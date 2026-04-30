Βαλένθια - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR: Ένταση στον «πράσινο» πάγκο - Έπεσε αντικείμενο από την εξέδρα

Οπαδοί της ισπανικής ομάδας προκάλεσαν αναστάτωση. Γρήγορη εκτόνωση και συνέχεια στο Game 2.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μικρή ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Game 2 ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, με το περιστατικό να λαμβάνει χώρα κοντά στον πάγκο των «πράσινων».

Συγκεκριμένα, φίλοι της ισπανικής ομάδας πέταξαν αντικείμενο προς την πλευρά του Παναθηναϊκού, γεγονός που προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση και αντιδράσεις.

Ωστόσο, η κατάσταση δεν ξέφυγε, τα πνεύματα ηρέμησαν άμεσα και το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας