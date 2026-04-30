Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74: Μία νίκη μακριά απ’ την Αθήνα η ομάδα του Γιασικεβίτσιους



Ένα βήμα πριν την πρόκριση για το Final-4 της Αθήνας, είναι η Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης επικράτησε εύκολα και στο Game 2 κόντρα στην Ζαλγκίρις Κάουνας με 86-74. Η διαφορά… μαζεύτηκε μάλιστα, καθώς στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς ήταν στα πρόθυρα των 20 πόντων.

Έτσι η ομάδα του Γιασικεβίτσιους θα πάει στο Κάουνας για… σκούπα. Η κυριαρχία ήταν ολοκληρωτική, με τη Ζαλγκίρις παράλληλα να είναι ιδιαίτερα άστοχη. Εξαιρετικός ήταν ο Γιάντουνεν που δεν αστόχησε στο ματς με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ. Εξαιρετικός ο Νάντο Ντε Κολό με 16π. Ο Μέλι είχε 17 πόντους και ο Μπιμπέροβιτς 15. Για τους ηττημένους, Ράιτ και Τουμπέλις διασώθηκαν έχοντας από 16.

Από το 6’ οι Τούρκοι ανέβασαν το προβάδισμά τους σε διψήφια διαφορά, «πνίγοντας» τη Ζαλγκίρις στην άμυνα. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 26-14, με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό και να φτάνουν στο +20, με το ημίχρονο να κλείνει τελικά στο 51-33.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Φενέρ να πηγαίνει στο 30’ με προβάδισμα 66-47, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του ματς. Οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν λιγάκι στο τέταρτο δεκάλεπτο με την Ζαλγκίρις να μειώνει σε 75-62 στο 35’. Η απόσταση μειώθηκε σε μονοψήφιο (83-74) στα 33’’ πριν το τέλος, χωρίς φυσικά να απειληθεί η Φενέρ που έφτασε στη νίκη με 86-74.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 51-31, 66-47, 86-74

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουϊν 11 (3), Μέλι 17 (1), Χόρτον-Τάκερ 2, Ντε Κολό 16 (4), Μπιμπέροβιτς 15 (3), Γιαντούνεν 13 (1), Χολ 3 (1), Σίλβα 4, Μπιρτς 5

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουϊλιαμς-Γκος 7, Φρανσίσκο 11 (1), Ράιτ 16, Μπραζντέικις 2, Γκλεντράιτις 2, Τουμπέλις 16, Λο 3 (1), Σλέβα 3 (1), Μπιρούτις 6, Μπουτκεβίτσιους, Ουλανόβας 8 (2)