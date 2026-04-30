Ολυμπιακός - Μονακό 94-64: Εύκολο δεύτερο… βήμα στα playoffs της Euroleague

Σε παράσταση για έναν… ρόλο μετέτρεψε το δεύτερο ματς της σειράς με την Μονακό ο Ολυμπιακός. Οι γηπεδούχοι έβαλαν από νωρίς τις βάσεις της επικράτησης, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο. Με απόλυτη κυριαρχία σε άμυνα και επίθεση, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το πρώτο 20λεπτο στο +27, αφήνοντας χωρίς περιθώρια αντίδρασης τους Μονεγάσκους.

Η Μονακό δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να ακολουθήσει τον ρυθμό των Πειραιωτών, ενώ επηρεάστηκε και από την απώλεια του Τάις λόγω τραυματισμού, καθώς και την αποβολή του Τζέιμς πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Αποβλήθηκε έξαλλος ο Τζέιμς - Χειρονομία για… χρήματα στους διαιτητές

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 28 στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Εβάν Φουρνιέ με 16 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Πολύτιμες λύσεις έδωσαν επίσης οι ΜακΚίσικ (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Χολ (7 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Πίτερς (7 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Ουόκαπ (10 πόντοι, 4 ασίστ).

Το τρίτο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί την Τρίτη (05/05, 20:45) στο Πριγκιπάτο, με τον Ολυμπιακό να έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρόκριση και να εξασφαλίσει τη 15η συμμετοχή του σε Final Four της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64