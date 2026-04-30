· Μονακό · Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Μονακό 94-64: Εύκολο δεύτερο… βήμα στα playoffs της Euroleague

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε μεγάλη αντίσταση από τη Μονακό στο Game 2 της σειράς των playoffs της Euroleague, επικράτησε 94-64 και έκανε το 2-0, απέχοντας μόλις μία νίκη από το Final 4 στο Telekom Center Athens. 

Ολυμπιακός - Μονακό 94-64: Εύκολο δεύτερο… βήμα στα playoffs της Euroleague
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε παράσταση για έναν… ρόλο μετέτρεψε το δεύτερο ματς της σειράς με την Μονακό ο Ολυμπιακός. Οι γηπεδούχοι έβαλαν από νωρίς τις βάσεις της επικράτησης, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο. Με απόλυτη κυριαρχία σε άμυνα και επίθεση, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το πρώτο 20λεπτο στο +27, αφήνοντας χωρίς περιθώρια αντίδρασης τους Μονεγάσκους.

Η Μονακό δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να ακολουθήσει τον ρυθμό των Πειραιωτών, ενώ επηρεάστηκε και από την απώλεια του Τάις λόγω τραυματισμού, καθώς και την αποβολή του Τζέιμς πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Αποβλήθηκε έξαλλος ο Τζέιμς - Χειρονομία για… χρήματα στους διαιτητές

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 28 στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Εβάν Φουρνιέ με 16 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Πολύτιμες λύσεις έδωσαν επίσης οι ΜακΚίσικ (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Χολ (7 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Πίτερς (7 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Ουόκαπ (10 πόντοι, 4 ασίστ).

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΟ LIVE ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Το τρίτο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί την Τρίτη (05/05, 20:45) στο Πριγκιπάτο, με τον Ολυμπιακό να έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρόκριση και να εξασφαλίσει τη 15η συμμετοχή του σε Final Four της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
00:24 EUROPA LEAGUE

Europa League: Προβάδισμα για τελικό από Νότιγχαμ και Μπράγκα - Τα αποτελέσματα των ημιτελικών

00:23 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς»

00:23 ONSPORTS

Χέις-Ντέιβις: «Θέλουμε την πρόκριση στην Αθήνα με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο»

00:21 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Πότε είναι το τρίτο ματς για τη… σκούπα

00:19 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Το buzzer-beater του Χέιζ-Ντέιβις που… ξέρανε τους Ισπανούς

00:03 EUROLEAGUE

Ο Χέιζ-Ντέιβις της έκλεισε το... σπίτι και τώρα ελάτε στο Telekom Center

23:57 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR: Ένταση στον «πράσινο» πάγκο - Έπεσε αντικείμενο από την εξέδρα

23:51 CONFERENCE LEAGUE

Ράγιο Βαγεκάνο - Στρασμπούργκ: Το 1-0 των Ισπανών

23:44 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Είχαμε πίεση - Να είμαστε έτοιμοι για την αντίδραση»

23:30 SUPER LEAGUE

ΑΕΛ: Ετοιμοπόλεμοι Μασόν και Σαγάλ για τη μάχη με τον Πανσερραϊκό

23:29 EUROPA LEAGUE

Μπράγκα - Φράιμπουργκ: Το 1-0 για τους γηπεδούχους

23:19 CONFERENCE LEAGUE

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Κρίσταλ Πάλας: Έσπασαν τα κοντέρ οι Άγγλοι με γκολ στα 22 δευτερόλεπτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας