Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR: Στη «Roig Arena» και πάλι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Μετά το break στο Game 1 όπου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πανηγύρισε μαζί με τον Εργκίν Αταμάν τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟΡ, o ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ δεν έλειψε απ’ το πλευρό της ομάδας ούτε στο Game 2.

Από νωρίς βρέθηκε στη «Roig Arena» και πήρε θέση κοντά στον πάγκο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Στηρίζοντας την προσπάθεια των «πράσινων» για πρόκριση στο Final-4.

Πέρα από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, στο πλευρό του Παναθηναϊκού ήταν και πάλι πολλοί οπαδοί της ομάδας. Οι οποίοι ταξίδεψαν στην Ισπανία για τα δύο ματς με τις «νυχτερίδες» και δημιούργησαν ισχυρό πυρήνα στήριξης, ενώ πολλοί ήταν διάσπαρτοι στις υπόλοιπες θύρες.