· Μονακό

Ολυμπιακός - Μονακό: Αποβλήθηκε έξαλλος ο Τζέιμς - Χειρονομία για… χρήματα στους διαιτητές

Έξω φρενών ήταν ο Μάικ Τζέιμς με τους διαιτητές του Game 2 της Μονακό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. 

Ένταση επικράτησε λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στο Game 2 της σειράς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Αμερικάνο άσο των Γάλλων να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο 35χρονος γκαρντ αντέδρασε έντονα σε αποφάσεις των διαιτητών και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα χρεώθηκε με δύο τεχνικές ποινές, γεγονός που οδήγησε στην αποβολή του λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους.

Κατά την αποχώρησή του προς τη φυσούνα, ο παίκτης της Μονακό έκανε χαρακτηριστική χειρονομία προς τους διαιτητές, δείχνοντας χρήματα, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά του.

