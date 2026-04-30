EuroLeague: Επέβαλε χρηματικό πρόστιμο στον Ολυμπιακό

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε χρηματικό πρόστιμο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για προσβλητικά συνθήματα που ακούστηκαν στο ΣΕΦ κατά τη διάρκεια του Game 1 κόντρα στη Μονακό, με τους ερυθρόλευκους να καλούνται να πληρώσουν το ποσό των 6.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Επιβλήθηκε πρόστιμο 6000 ευρώ στον Ολυμπιακό Πειραιώς για τα προσβλητικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς της ομάδας κατά περίσταση στην αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μονακό, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.f του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague Basketball».