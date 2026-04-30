Ολυμπιακός - Μονακό: Να βάλει βάσεις πρόκρισης στο ΣΕΦ

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν δεύτερη νίκη στη σειρά των playoffs της Euroleague για να αγγίξουν το Final 4 της Αθήνας.

Ολυμπιακός - Μονακό: Να βάλει βάσεις πρόκρισης στο ΣΕΦ
Ιδανικά ξεκίνησε για τον Ολυμπιακό η σειρά των playoffs της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν άνετα της Μονακό με 91-70 στο ΣΕΦ και να κάνουν το 1-0. Η συνέχεια δίνεται το βράδυ της Πέμπτης (30/04) στις 21:00, ξανά στο Φάληρο, με στόχο το 2-0 που θα τους φέρει μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας (22-24/5, Telekom Center).

Ο Σάσα Βεζένκοφ, παρά τον τραυματισμό του στη μύτη στο τρίτο δεκάλεπτο, ολοκλήρωσε το ματς με 20 πόντους (3/6 τρίποντα), αγωνιζόμενος με τέσσερα ράμματα. Εξαιρετικός και ο Κόρεϊ Τζόσεφ με 13 πόντους, 4 ασίστ και συνολικά γεμάτη παρουσία, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κατέγραψε double double (13 πόντοι, 10 ριμπάουντ).

Από 13 πόντους πρόσθεσαν οι Φουρνιέ και Τζόσεφ, με τον Ουόκαπ να μοιράζει 7 ασίστ και τον Πίτερς να έχει 7 πόντους. Ο Ντόρσεϊ, αν και δεν ξεκίνησε καλά, τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους, παίζοντας με ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι. Σημαντική και η παρουσία του Ντόντα Χολ στην άμυνα.

Για τη Μονακό, ξεχώρισε ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Άλφα Ντιαλό είχε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα. Διψήφιος ήταν και ο Μπλόσομγκεϊμ με 10 πόντους, την ώρα που ο Ντάνιελ Τάις αγωνίστηκε περιορισμένα, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού.

Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Ουόρντ. Ο πρώτος υπέστη διάστρεμμα στο Game 1, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση. Ο Βεζένκοφ αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά, παρά τα ράμματα, ενώ και ο Τζόσεφ θα είναι διαθέσιμος.

Τον δεύτερο αγώνα στο ΣΕΦ θα διευθύνουν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Λούκα Κάρντουμ (Κροατία).

08:48 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Μονακό: Να βάλει βάσεις πρόκρισης στο ΣΕΦ

08:27 ONSPORTS

NBA Playoffs: Οι Ρόκετς λύγισαν ξανά τους Λέικερς κι ελπίζουν στο θαύμα!

08:15 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Με οδηγό το Game 1 για το 0-2

08:02 NBA

NBA Playoffs: Ζωντανοί οι Πίστονς με 45άρα του Κάνινγκχαμ – Προβάδισμα για τους Καβαλίερς

07:43 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Χωρίς Χακίμι η ρεβάνς του Μπάγερν – Παρί

05:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Σχεδόν 150 εκατ. δολάρια διαθέτει ο Καναδάς για ασφάλεια

02:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Λουίς Ενρίκε θέλει Χούλιαν Άλβαρες στο Παρίσι

00:13 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Όλα ανοικτά για Ατλέτικο και Άρσεναλ μετά το 1-1 στη Μαδρίτη

00:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ γυναικών: Υποστολή σημαίας στον Ολυμπιακό – Αποχωρεί η Νικολοπούλου

23:48 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: Ανώτερη για 39’, «χτυποκάρδια» στο τελευταίο

23:43 CHAMPIONS LEAGUE

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ: Η... απάντηση των Ισπανών με νέο πέναλτι

23:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονίζει ο Λαμέλα για την περιπέτειά του - «Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή μιας ζωής χωρίς πόνους»

