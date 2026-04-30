Conference League: Μεγάλες «μάχες» σε Μαδρίτη και Κρακοβία για μια θέση στον τελικό

Η ημιτελική φάση της διοργάνωσης ξεκινά με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις σε Μαδρίτη και Κρακοβία, όπου θα μπουν οι βάσεις για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Στο «Βαγέκας» (22:00), η Ράγιο Βαγεκάνο φιλοξενεί το Στρασβούργο, με τους Ισπανούς να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της, ενώ το Στρασβούργο έχει ως σημαντικότερη ευρωπαϊκή διάκριση την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιντερτότο το 1995.

Η ομάδα του Ινίγο Πέρεθ προέρχεται από το εντός έδρας 3-3 απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ για τη La Liga και βρίσκεται πέντε βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο 38χρονος τεχνικός δεν υπολογίζει στους τραυματίες Λουίζ Φελίπε και Άλβαρο Γκαρθία. Παράλληλα, ο Παλαθόν τιμωρήθηκε με επτά αγωνιστικές για τη συμπεριφορά του προς διαιτητή και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν στη La Liga, ωστόσο παραμένει διαθέσιμος για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας.

Από την πλευρά του, το Στρασβούργο ταξίδεψε στην Ισπανία με καλή ψυχολογία μετά τη νίκη με 3-2 στην έδρα της Λοριάν, αποτέλεσμα που το διατήρησε στην 8η θέση του Ligue 1. Η ομάδα απέχει επτά βαθμούς από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, ενώ ο προπονητής Ο’Νιλ δεν θα έχει διαθέσιμους τους τραυματίες Ανσελμίνο, Πανικέλι, Αμουγκού και Μπάρκο.

Στον άλλο ημιτελικό, η Σαχτάρ Ντόνετσκ αντιμετωπίζει την Κρίσταλ Πάλας στην Κρακοβία, με την ουκρανική ομάδα να χρησιμοποιεί ως έδρα το ουδέτερο «Χένρικ Ρέιμαν».

Η Σαχτάρ θέλει να φτάσει στη δεύτερη ευρωπαϊκή κατάκτηση της ιστορίας της μετά το Κύπελλο UEFA του 2009, ενώ για την Κρίσταλ Πάλας αυτή αποτελεί τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή πορεία της, με τους Άγγλους να ονειρεύονται την πρώτη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκό τελικό. Η ομάδα του Αρντά Τουράν προέρχεται από τη νίκη με 3-1 απέναντι στην Κουντρίβκα και βρίσκεται κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Τούρκο προπονητή να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους.

Από την άλλη, η Κρίσταλ Πάλας γνώρισε ήττα με 3-1 από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» για την Premier League και βρίσκεται έξι βαθμούς μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, πέντε αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντουκουρέ, Ενκέτια και Γκεσάντ.

